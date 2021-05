Alors que la circulation a diminué au Luxembourg en raison du confinement et du télétravail, le nombre de morts a quant à lui augmenté de 18% sur les douze derniers mois. Pourtant, la mortalité routière est à la baisse depuis le début des années 2010.

L'insécurité routière gagne du terrain en 2020

Marie DEDEBAN

Même en termes de sécurité routière, 2020 aura été une année singulière. Ainsi, 26 personnes sont décédées sur les routes du Luxembourg selon les données de la police présentées ce mardi, alors même que le trafic a diminué en raison de la pandémie.

En effet, la circulation a été réduite (parfois de moitié) en raison du confinement puis du développement du télétravail, et pourtant quatre décès supplémentaires sont à déplorer par rapport à 2019.

Le Statec relève d'ailleurs que si le nombre d'accidents a diminué pendant le confinement, un rebond a pu être observé dès le mois de juin, dû à la fois au retour à une vie «normale» et à un phénomène classique de hausse des incidents à cette période. Ainsi, avec les beaux jours les conducteurs ont tendance à appuyer sur l'accélérateur.

Bien que le ministre de la Mobilité n'ait pas d'explication précise face à cette hausse surprenante des accidents mortels, François Bausch (Déi Gréng) pointe du doigt ces excès de vitesse «encore trop fréquents». A nouveau en 2020, la vitesse reste la première cause de mortalité sur la route: 61 accidents graves et neuf mortels ont été causés par un excès de vitesse.

Cependant, la police observe un léger recul de cette tendance: par rapport à 2019, les incidents liés à la vitesse ont diminué de 21%. Des résultats encourageants que le ministre de la Mobilité attribue aux «campagnes de sensibilisation», «le speedmarathon» ou «l'implantation de nouveaux radars».

L'expérimentation des radars aux feux tricolores a notamment été lancée en 2020, et le premier radar-tronçon du pays a commencé à flasher ses premiers automobilistes cette même année. Des mesures à la fois préventives et répressives, votées en 2015 et qui commencent à porter leurs fruits.

Autre particularité des données de 2020, de plus en plus de cyclistes sont impliqués dans des accidents de la route. 35 accidents graves concernaient des cyclistes, soit une hausse de 60% en un an qui s'explique mathématiquement, les particuliers ayant massivement investi dans un vélo suite au confinement.

Pour le ministre de la Mobilité, la sécurité de ces nouveaux cyclistes passe notamment par «l'amélioration du réseau de pistes cyclables», à laquelle «les communes doivent participer» à la fois financièrement et en développant leur propre maillage.

Malgré un nombre de morts à la hausse, François Bausch veut toutefois rester positif. «Depuis 2013, la mortalité a baissé de 42%», s'amuse le ministre en rappelant que cette année coïncide avec sa prise de fonctions. Selon lui, au vu de la croissance démographique du Luxembourg et du nombre croissant de frontaliers, ces chiffres sont même «très positifs».

Pourtant, cette baisse reste en deçà des objectifs fixés par l'Union européenne: en 2010, les Etats membres s'étaient accordés à diminuer de moitié le nombre de victimes sur leurs routes à l'horizon 2020. Pour le Luxembourg, cela aurait donc dû être 16 morts.

