L'INL fête ses dix ans avec succès

Marc AUXENFANTS Lancé le 22 mai 2009, l'Institut national des Langues a enregistré 121.500 inscriptions au cours de la décennie, portées notamment par une demande accrue pour le français et le luxembourgeois.

Ce mercredi, l’Institut national des Langues (l’INL) souffle ses dix bougies. L’occasion pour le ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse de faire le point sur les activités de l’établissement depuis sa création. Durant la période, ce dernier a ainsi enregistré quelque 121.500 inscriptions. En 2008/2009, 8.500 dossiers avaient été déposés. Dix ans plus tard, ce nombre est passé à 15.500, soit une augmentation de 80%. Pour répondre à la demande de cours, plus d’enseignants ont par ailleurs été recrutés: s’ils étaient 83 en 2009, ils sont désormais à 127 la décennie suivante. Le personnel administratif a lui été multiplié par 2,5.

Huit langues sont actuellement enseignées à l’INL: l’allemand, l’anglais, le chinois, l’espagnol, le français, l’italien, le luxembourgeois et le portugais, soit un total de 878 classes en 2018/2019 contre 363 en 2009. Le français, qui représente la langue dominante au travail, et le luxembourgeois demeurent les plus prisées.

Devenu Institut national des Langues - en vertu de la loi du 22 mai 2009 - l’ancien Centre de Langues (CLL) - a vu ses missions élargies à l’évaluation et à la certification des compétences en langues, ainsi qu’à l’apprentissage de la langue luxembourgeoise. Ainsi, plus de 13.000 candidats à la nationalité luxembourgeoise se sont inscrits au «Sproochentest Lëtzebuergesch» depuis décembre 2008.



L’INL compte trois sites: à Luxembourg-Ville - dont le nouveau bâtiment a été inauguré en juin 2018 - à Mersch et à Belval.