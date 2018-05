L'initiative «pédaler pour se rendre au boulot» démarre

Le 11e édition de «Mam Vëlo op d'Schaff oder an d'Schoul» («A vélo pour aller au travail ou à l'école») débute ce mardi 15 mai et dure jusqu'au 31 juillet. Une initiative pour favoriser la mobilité douce.

Par Léna Tisserant



Le 11e édition de «Mam Vëlo op d'Schaff oder an d'Schoul» («A vélo pour aller au travail ou à l'école») débute ce mardi 15 mai et dure jusqu'au 31 juillet. L'année dernière, ils étaient plus de 3.000 participants à relever le défi de prendre le vélo pour aller au travail ou à l'école. Cette année, ils sont déjà 2.500 inscrits répartis dans plus de 1.000 équipes à la veille du début de l'évènement.

Cette année, l'action est parrainée par le vainqueur du Tour de France, Andy Schleck, qui prête son visage à la campagne. Il donnera le coup d'envoi de l'évènement mardi,depuis le pôle d'échange Pfaffenthal-Kirchberg, à Luxembourg.

Andy Schleck (à droite), parrain de la 11e édition de «Mam Vëlo op d'Schaff oder an d'Schoul» Serge Waldbillig

Comment participer ?

Pour susciter la motivation de chaque participant, les inscriptions en ligne (jusqu'au 10 juillet) se font en groupes de 2, 3 voire 4 personnes, chacun pouvant choisir son itinéraire et ses horaires. L'objectif est d'utiliser son vélo au moins 15 jours jusqu'au 31 juillet pour se rendre sur son lieu de travail ou à l'école. Les équipes ne doivent pas nécessairement être constituées exclusivement par des employés de la même entreprise ou étudiants de la même école. Il est également possible de combiner le vélo et les transports publics pour réduire les longs trajets.



Si toutes les conditions sont remplies, les participants d'une même équipe pourront prétendre au tirage au sort et remporter des cadeaux. Par ailleurs, Le Verkéiersverbond (la Communauté des transports) qui organise l'évènement, remettra le trophée Golden Gear à l'entreprise et à l'école ayant réussi à rassembler le plus de personnes pour participer à l'action.

De plus, ce mardi, entre 11h30 et 14h30, des animations sont organisées au pôle d'échange Pfaffenthal-Kirchberg pour le lancement de l'évènement. Les intéressés pourront se renseigner sur la mobilité à deux roues et s'inscrire à l'événement.

