Après trois ans d'absence, le plus grand événement sportif de la capitale s'apprête à faire son grand retour, samedi 28 mai.

Luxembourg 4 min.

Course à pied

L'ING Night Marathon recherche encore des bénévoles

Ils seront 12.000 à déferler dans les rues de la capitale à partir de 19h, samedi 28 juin. 12.000, c'est beaucoup, mais tout de même moins que d’ordinaire, si l'on compare le nombre d'inscrits cette année à celui des précédentes éditions de l'événement. Et pour cause, en 2022, l'ING Night Marathon n'affiche pas complet, et reste loin des 16.000 coureurs qui avaient pris l'habitude de fréquenter les différentes épreuves. Alors que la période d'inscription s'achève habituellement en février, faute de place, elle a cette année joué les prolongations jusqu'au 10 mai.

Mais pas de quoi entacher la motivation d'Erich François, directeur et fondateur de Step by Step, la société organisatrice de l'événement, qui célèbre cette année sa quinzième édition. D'autant plus que ce manque de participants, il l'explique facilement. «Beaucoup de coureurs ont réduit leur charge d'entraînement en raison de la pandémie. D'autres sont timides et n'osent pas forcément s'aligner sur la distance. Mais après trois ans sans marathons, je suis très content d'avoir atteint ce nombre de participants», se réjouit Erich François.

Ces coureurs, c'est sur le format semi-marathon qu'ils seront les plus nombreux. Un déséquilibre habituel, de l'aveu du président, qui se remarquait déjà sur les précédentes éditions. «La distance est plus abordable, en particulier pour ceux qui manquent d'entraînement. Quand on propose les deux distances sur un même événement, c'est toujours le semi qui plaît le plus.»

6 employés et 1.300 bénévoles

À l'occasion de cette quinzième édition, aucun coureur professionnel d'origine africaine n'a été invité à courir au Luxembourg. Plus d'une quarantaine de nationalités seront néanmoins représentées, les coureurs étrangers comptant pour 60% du nombre total de participants. «Normalement, on a aussi des coureurs chinois, néo-zélandais... Mais cette année, on est très européens, avec une majorité d'athlètes issus de la Grande Région», fait savoir Erich François.

Et pour chouchouter ces runners, il va sans dire qu'il faut du monde, beaucoup de monde. Si la société occupe six personnes à temps plein toute l'année, le nombre de paires de bras nécessaires monte dans les tours à mesure que l'événement approche. «Quelques semaines avant le marathon, nous sommes 20, puis 60 et enfin 200 la semaine de l'événement, pour monter jusqu'à 1.300 le jour même», explique le directeur.

Erich François peut également compter sur les policiers, la Ville de Luxembourg, mais également du CGDIS pour sécuriser le parcours. «On a toujours besoin de bénévoles, bien sûr pour les ravitaillements, mais aussi pour les points d'échange des team runs», souligne l'organisateur. Pour candidater, rien de plus simple, un petit mail à info@ing-night-marathon.lu et le tour est joué.

Comme toujours, c'est la plus grande fête dans la Ville de Luxembourg. Erich François, organisateur de l'ING Night Marathon

Après deux annulations en raison de la crise sanitaire, Erich François se montre résilient. «Je suis content, mais j'ai toujours pensé que le marathon allait à nouveau se tenir à Luxembourg.» Pour qu'il puisse avoir lieu, l'organisateur a tout de même dû se plier à quelques contraintes sanitaires. Plus de place dans les halls, davantage d'espace entre les coureurs au départ, ou encore masques chirurgicaux près de la ligne d'arrivée, diverses mesures ont été travaillées, sans l'aval de la Santé, toutefois. «On a fait neuf demandes au ministère, mais obtenu aucune réponse sur ce protocole», déplore le directeur.

Le retour de cet événement de grande ampleur est également synonyme d'un changement particulièrement important: celui de son parcours. La raison? «Il a fallu intégrer le tram», qui n'existait pas en 2019. La boucle a donc évolué, particulièrement au niveau du Kirchberg et du Limpertsberg. «L'avenue Pasteur a toujours été très animée, donc j'ai décidé d'ajouter plus de kilomètres à cet endroit de la boucle», argumente le directeur.

Pour sa quinzième édition, le marathon du Luxembourg s'offre un petit relifting de son parcours. Carte: ING Night Marathon

Après ces intenses préparatifs, du parcours aux activités, tout est prêt pour accueillir les coureurs. «Comme toujours, c'est la plus grande fête dans la Ville de Luxembourg, avec pas moins de cinquante groupes musicaux, et beaucoup d'animations le long du parcours», s'enthousiasme Erich François. Son souhait pour 2023? «Qu'avec beaucoup de travail et de publicité, nous retrouverons nos 16.000 coureurs.»

