Elles habillent les sapins de Noël, égayent avenues, quartiers et façades et s'accrochent aux mâts. Pour Noël et jusqu'au 15 janvier 2018, la capitale luxembourgeoise se pare de 200.000 lucioles et ampoules ! Cliquez sur les ampoules et elles vous diront tout !





Chaque année, c'est la même chose, les ouvriers de la Ville accrochent les guirlandes au-dessus des rues. C'est, en résumé, ce que nous pensons tous. Mais c'est faux !

Saviez-vous qu'il n'y a jamais le même nombre d'illuminations d'une année à l'autre à Luxembourg-Ville? Chaque année, le collège échevinal décide du nombre de guirlandes qui seront déployées. Et chaque année, la Ville investit beaucoup d'argent - près de 232.000 euros - pour acquérir de nouvelles illuminations.

Pas moins de 75 nouveaux éléments de treize motifs différents ont fait leur apparition en ce Noël 2017 au centre-ville. Les observateurs auront relevé l'apparition de tentacules lumineuses dans la rue Sigefroi, de décors 2D « Winterlights Luxembourg » Place de la Constitution, de rideaux de cascade dans la rue des Capucins, d'étoiles 3D sur le boulevard Roosevelt, le parvis de la Cathédrale et dans le quartier de la gare, etc.



Saviez-vous que, mises bout à bout, toutes les guirlandes représentent un « chemin de lumière » de 36 km de long ?

Et saviez-vous que les « plafonds de guirlandes » rue Philippe II, avenue de la Porte Neuve et rue de la Boucherie sont les éléments lumineux qui mobilisent le plus d'énergie humaine ?