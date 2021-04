Après une baisse en février, le Statec révise son taux d'inflation à 1,4% en mars. Une inversion de la tendance qui s'explique notamment par le décalage de la période des soldes en raison de la pandémie.

Luxembourg 2 min.

L'inflation repart à la hausse

Après une baisse en février, le Statec révise son taux d'inflation à 1,4% en mars. Une inversion de la tendance qui s'explique notamment par le décalage de la période des soldes en raison de la pandémie.

(ASdN) - Après une parenthèse du mois dernier, l'inflation reprend sa course. En mars, les ménages ont ainsi vu leur facture globale augmenter de 1,4% par rapport à février. Une tendance que le Statec explique notamment par la fin des soldes d'hiver. Après la période légale de ventes à prix réduit, les prix des articles d'habillement et chaussures marquent en effet une importante hausse de 19,4% par rapport au mois précédent.

Les soldes freinent l'inflation En février, la facture des ménages a baissé. Le Statec révise ainsi son taux d'inflation à -0,7% par rapport au mois précédent. Une inversion de la tendance qui s'explique notamment par les effets des réductions en magasin.

Les articles d'ameublement, d'électroménager ou encore les équipements pour la maison pèsent eux aussi à nouveau dans la balance, bien que dans une moindre mesure (+1,9% par rapport au mois dernier).

Côté alimentation, le panier des ménages n'est pas épargné et s'alourdit aussi bien que de manière plus modérée (+0,7%). La hausse des fruits frais (+1,5%), du poisson et des fruits de mer (+2,2%) et des produits laitiers (+1%) est ainsi compensée par la baisse des légumes frais (-2,8%), des céréales (-2,2%) ou encore du poisson surgelé (-1,9%).

Le prix des carburants monte dans les tours Depuis le début de l'année, pas une semaine où les stations-service n'ont pas été obligées de revoir leurs tarifs à la hausse. Les prix d'avant-crise covid ne vont plus tarder à réapparaître à la pompe.

Après trois mois de hausse, les prix des produits pétroliers continuent de progresser également. Ils gagnent 4,6% en moyenne. En mars, à la pompe, les automobilistes ont ainsi dû débourser jusqu'à 4,2% de plus pour un litre de diesel et 5,6% pour l'essence.



Compte tenu de l'évolution des prix, le Statec révise le taux d'inflation pour l'année 2021 à la hausse. En moyenne, celui-ci s'élèverait donc désormais à 2% sur un an, contre 0,1% un mois auparavant. Un regain d'inflation «conséquent» que le Statec considère néanmoins étroitement lié au report des soldes en raison de la pandémie dont l'impact s'est donc exceptionnellement fait ressentir plus tard que les autres années.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.