L’indice des prix à la consommation a légèrement baissé en décembre, par rapport à novembre, selon les données publiées par le Statec. Conséquence directe: une nouvelle tranche indiciaire n'est pas encore déclenchée.

Luxembourg 2 min.

Consommation

L'inflation ralentit, pas d'index dans l'immédiat

Pascal MITTELBERGER L’indice des prix à la consommation a légèrement baissé en décembre, par rapport à novembre, selon les données publiées par le Statec. Conséquence directe: une nouvelle tranche indiciaire n'est pas encore déclenchée.

L'indice des prix à la consommation pour le mois de décembre 2022 vient d'être publié par le Statec. Il est en léger recul, de 0,6%. Sur un an, le taux d'inflation passe ainsi de 5,9 à 5,4%.

En zone euro, l'inflation poursuit son reflux en décembre Pour le deuxième mois consécutif, le taux d'inflation annuel a reculé en décembre dans la zone euro.

Une des conséquences de ce ralentissement intéressera forcément les salariés. En effet, aucune tranche d'indexation ne sera déclenchée dans l'immédiat, alors que cette hypothèse était encore émise il y a quelques semaines. Il faudra attendre les prochains chiffres de la consommation et de l'inflation, en février, pour savoir si le cap sera enfin franchi. Pour rappel, outre cette tranche attendue pour le premier trimestre, il est d'ores et déjà acquis qu'un index tombera le 1er avril (report de juillet 2022).

L'impact de la baisse des prix à la pompe

Pour expliquer ce recul de 0,6%, le Statec met en avant la chute des prix des carburants entre novembre et décembre: -11,5% pour le litre de diesel, -12,3% pour l'essence et -18% pour le mazout. Néanmoins, sur une année, l'inflation à la pompe reste conséquente: +15,8%.

L'autre raison de ce ralentissement est à chercher dans la mise en place de la gratuité dans les structures d'accueil périscolaire (maisons relais, foyers de jour, mini-crèches et assistants parentaux) et dans les cantines. Entrée en vigueur lors de la rentrée de septembre 2022, cette gratuité apparaît dans le calcul de l'indice officiel avec un petit décalage, au mois de novembre.

Baisse de la TVA: est-ce vraiment utile? Le Luxembourg a déjà le taux le plus bas de l'UE et baisse encore d'un pour cent. Il n'est pas certain que l'effort en vaille la peine.

Les prix des boissons alcoolisées sont également en baisse, de 0,9% entre novembre et décembre. Les promotions pour les fêtes de fin d'année n'y sont pas étrangères: le recul est plus particulièrement marqué pour les spiritueux et liqueurs (-2,5%) et le vin (-1,4%).

Les produits alimentaires en hausse

Par contre, les prix des produits alimentaires sont, eux, en hausse: de 0,5% sur un mois, et de 11% sur un an. Il y a néanmoins des nuances à l'intérieur de cette catégorie. S'il a fallu débourser davantage, entre novembre et décembre, pour acheter des légumes frais, du poisson frais, de la nourriture pour bébé ou encore des céréales pour le petit-déjeuner, les prix des fruits frais, du pain ou encore de la viande de porc marquent quant à eux un léger déclin.

Autre secteur à avoir connu une légère augmentation: l'hôtellerie-restauration. Enfin, les prix des billets d'avion se sont envolés en décembre (+30,1% par rapport à novembre), mais cette flambée est due aux vacances scolaires de fin d'année.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.