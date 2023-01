Les Luxembourgeois sont davantage préoccupés par la hausse du coût de la vie, que par la pauvreté, le changement climatique ou la guerre en Ukraine, selon le dernier Eurobaromètre publié par le Parlement européen.

L'inflation inquiète 92% des Luxembourgeois

Laura BANNIER Les Luxembourgeois sont davantage préoccupés par la hausse du coût de la vie, que par la pauvreté, le changement climatique ou la guerre en Ukraine, selon le dernier Eurobaromètre publié par le Parlement européen.

L'énergie, les carburants ou encore les aliments, en 2022 tout est devenu plus cher au Luxembourg, comme en Europe. Un constat qui n'est pas sans peser sur le moral des citoyens du Vieux Continent, qui se sont soumis à l'Eurobaromètre d'automne du Parlement européen, dont les résultats ont été publiés ce jeudi 12 janvier.

Au Luxembourg, 507 résidents ont participé à ce sondage entre octobre et novembre 2022. Interrogés sur leurs préoccupations et celles de leurs proches, les répondants ont été 92% à révéler s'inquiéter de la hausse des coûts de la vie. 87% des personnes interrogées ont par ailleurs révélé être préoccupées par la crise climatique, et 81% par la menace de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

À l'échelle européenne, 93% des 26.431 sondés indiquent que l'inflation est leur préoccupation la plus urgente. En Grèce, à Chypre, et au Portugal l'inquiétude face à l'inflation atteint même des proportions records avec respectivement 100%, 99% et 98% des répondants se disant préoccupés de la hausse généralisée des prix.

Près de la moitié des citoyens du continent (46%) estiment par ailleurs que leur niveau de vie a déjà été mis à mal par l'enchaînement des crises, à savoir la pandémie, la guerre en Ukraine et la crise du coût de la vie. 39% des personnes sondées, n'ont pas vu leur niveau de vie baisser, mais s'attendent à ce que cela soit le cas en 2023.

Les mesures gouvernementales appréciées

Les ménages luxembourgeois semblent cependant mieux armés pour résister à la crise. Questionnés sur les revenus de leurs foyers, 24% des résidents ont décrit leur situation comme «très confortable», contre seulement 8% des Européens. 56% des répondants luxembourgeois ont indiqué vivre «plutôt confortablement», contre 46% de l'ensemble des sondés.

Autre aspect qui permet au Luxembourg de se démarquer par rapport à la moyenne européenne: le niveau de satisfaction des résidents par rapport aux mesures gouvernementales mises en place pour contrer l'inflation. 62% des sondés se sont dits satisfaits de ces dernières, contre seulement 33% à l'échelle européenne. Davantage de Luxembourgeois (47%) que d'Européens (33%) ont par ailleurs souligné leur satisfaction par rapport aux décisions européennes prises en ce sens.

«Les gens s'inquiètent à juste titre de la hausse du coût de la vie, car de plus en plus de familles ont du mal à joindre les deux bouts. Il est maintenant temps pour nous de tenir nos promesses, de maîtriser nos factures, de faire reculer l’inflation et de favoriser la croissance de nos économies», a commenté la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola.

Une Union très bien vue

Si l'inquiétude des citoyens européens face à l'inflation semble donc atteindre des niveaux records, elle n'écorne pas l'image de l'Union européenne outre mesure. Ainsi, 47% des sondés indiquent avoir une appréciation positive de l'UE, soit cinq points de moins que lors de l'Eurobaromètre du printemps 2022. Seules 14% des personnes interrogées révèlent avoir une image négative de l'Union. 38% en ont une image neutre.

Dans le détail, cette appréciation diffère grandement selon les citoyens interrogés. Tandis que les Grecs ne sont que 34% à avoir une appréciation positive de l'Union, les Luxembourgeois sont pour leur part 67%, soit 2% de plus qu'au printemps.

Également interrogés sur leur ressenti par rapport au Parlement européen, les citoyens du continent ont été 36% à avoir une opinion positive de l'institution. Au Luxembourg, cette proportion monte jusqu'à 51%, tandis que 34% ont avoué en avoir une image neutre. Des proportions qui risquent grandement d'évoluer lors de la prochaine édition de l'Eurobaromètre, ce sondage ayant été réalisé un mois avant l'affaire de corruption impliquant le Qatar qui a secoué le Parlement européen, début décembre.

