En augmentant de 0,14% en décembre dernier, l'indice des prix à la consommation a eu pour conséquence de déclencher l'index. D'où l'augmentation de 2,5% des salaires, pensions, traitements et certains services à compter de janvier 2020.

L'inflation en 2019 aura été supérieure à 2018

Ceux qui voient le verre à moitié vide retiendront que le taux annuel d’inflation au Luxembourg est en hausse. De 1,2% en 2018, celui-ci est passé à 1,7% l'an dernier. Le dernier mois de 2019 aura ainsi vu les prix augmenter de 0,14%, selon les dernières mesures du Statec. Une hausse principalement due à la grimpée du prix des produits pétroliers. En un mois, ceux-ci ont globalement progressé de 0,21%, et cela avant même les augmentations de ces derniers jours.

En décembre, les automobilistes ont ainsi dépensé 0,3% de plus pour un plein de diesel qu'en novembre. Ou 0,2% de plus pour les modèles essence. Concernant, le mazout de chauffage, la facture a elle augmenté de 0,3%. En comparaison au même mois, en 2018, le poids de ces produits aura ainsi crû de 1% sur les dépenses des ménages.

La fin d'année, et l'arrivée des vacances scolaires d'hiver, ont aussi été marquées par une hausse du coût des billets d'avion. Plus 16,8% en un mois, excusez du peu. Le prix des voyages à forfait a lui aussi décollé, mais en moindre mesure, avec une progression de 2% des tarifs facturés.

L'alimentation aura coûté 1,2% plus cher en 2019 que les douze mois précédents. Pour décembre, le panier de la ménagère a surtout été sensible à la croissance des prix des légumes frais (+6,8%) mais aussi le renchérissement pour le poisson frais et surgelé, le riz et la viande de porc.

Les consommateurs, plus optimistes, qui voient le verre à moitié plein, retiendront que cette hausse de l'inflation en fin d'année 2019 aura eu le mérite de déclencher l'index, et avec lui une amélioration de 2,5% des revenus du travail. Même satisfaction à avoir concernant les étiquettes des boissons alcoolisées (spiritueux, vin et bière), du thé, des fruits et de la viande de bœuf et de veau qui ont été enregistrées à la baisse.