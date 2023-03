Les prix des produits alimentaires poursuivent la tendance de hausse marquée et augmentent de 1,9% en comparaison mensuelle.

Luxembourg 3 min.

De 4,8% à 4,3%

L'inflation baisse au Luxembourg mais pas sur tous les produits

Les prix des produits alimentaires poursuivent la tendance de hausse marquée et augmentent de 1,9% en comparaison mensuelle.

Le taux annuel d'inflation du Luxembourg se fixe désormais à 4,3% contre 4,8% un mois plus tôt. «Le taux annuel d'inflation sous-jacent reste stable à 4,8% en février», précise le Statec.



L'impact des mesures de la tripartite pour votre portefeuille Aux trois indexations prévues cette année s'ajoutera un crédit d'impôt équivalent à deux tranches de l'indice.

Au mois de février 2023, l'indice des prix à la consommation national, calculé par le Statec, s'est redressé de 1,7% par rapport au mois précédent. «En neutralisant l'effet du retour de soldes, l'indice augmente de 0,7% par rapport au mois précédent. Ce mouvement s'explique principalement par un renchérissement des prix de l'alimentation», poursuit l'institut national de statistiques.



Si l'inflation est donc en baisse, le prix des produits à la consommation ont accusé, en février, une nouvelle hausse. Les articles d'habillement et les chaussures ont ainsi vu leurs prix exploser de 13,5% par rapport au mois de janvier, sous l'effet de la fin des soldes. Même constat pour les prix des produits alimentaires avec une augmentation de 1,9% en comparaison mensuelle.

Le poisson et les fruits séchés moins chers

Les plus fortes hausses par rapport au mois précédent sont constatées pour le sucre (+9,8%), les légumes frais (+9,7%), les pâtes alimentaires et le couscous (+4%) et le fromage (+1,9%). D'un autre côté, les prix pour le poisson frais (-3,9%), et les fruits séchés et noix (-1,4%) se sont repliés par rapport à janvier. Il n'empêche qu'en comparaison annuelle, les prix alimentaires sont supérieurs de 13,6% par rapport à l'année précédente.

À noter également que les «Loisirs et culture» (+2,7%) ainsi que les «meubles, articles de ménage et entretien courant du logement» (+2,5%) ont connu une hausse de prix.

Accord de la tripartite : un paquet coûteux «dans l'intérêt de tous» L'ambiance n'a cessé de se tendre. Mais après une seule journée de négociations, gouvernement et partenaires sociaux sont parvenus à un accord lors de la tripartite, ce vendredi 3 mars.

Plusieurs autres renchérissements ont une influence à la hausse sur le résultat global par rapport à janvier. Ces derniers concernent notamment les prix des voyages à forfait (+9,4%) en raison des vacances scolaires de carnaval et ceux des plantes et des fleurs (+13%), dopés par la fête de la Saint-Valentin.

Bonne nouvelle tout de même: le prix des produits pétroliers est en baisse de 0,9% par rapport à janvier. «La facture s'allège de 6,7% par rapport au mois précédent pour les ménages qui ont rempli leur cuve à mazout. À la pompe, le prix du Diesel recule de 2,7%, tandis que le prix du litre d’essence gagne 3,5% en un mois. Les prix des produits dérivés de l'or noir dans le panier de l'indice sont inférieurs de 3,5% par rapport à février 2022», détaille le Statec.

Hausse du tarif dans les maisons de retraite

L'inflation est aussi influencée par la poussée des prix des services qui augmentent de 0,7% en un mois, notamment sous l'effet de l'indexation des salaires au 1er février. Les tarifs des maisons de retraite et de soins augmentent de 2,2% en un mois. En outre, les tarifs des salons de coiffure ont été adaptés à la hausse, tout comme les prix des services d'entretien du logement. Des hausses de prix ont aussi été relevées dans le secteur de la restauration (+0,7%). Par ailleurs, la tarification des services médicaux et dentaires est mécaniquement liée à l'indexation des salaires.

Les courses coûteront plus cher en France La facture risque d'être encore salée si vous faites vos achats en France...

En parlant d'index, rappelons que l'application de la tranche indiciaire déclenchée en juin 2022 a été reportée à avril 2023. On parle également d'une troisième tranche qui pourrait être déclenchée dans le courant de l'année 2023. Concrètement, la moyenne semestrielle de l'indice, exprimée en base 100, raccordé à la base 1.1.1948 passe désormais de 965.06 à 967.48 points. La prochaine indexation sera déclenchée lorsque la valeur de 988.76 sera atteinte.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.