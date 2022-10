Le pays reste malgré tout en dessous de la moyenne de la zone euro, dont le taux d'inflation annuel a atteint 10% en septembre, contre 9,1% en août.

L'inflation au Luxembourg continue d'augmenter

Le Luxembourg enregistre une légère hausse du taux d'inflation en septembre, selon les données publiées ce vendredi par Eurostat, l'organisme européen de statistiques. Le taux d'inflation annuel estimé pour le mois qui vient de s'achever devrait s'établir à 8,8%, contre 8,6% en août.

Selon les données de l'office européen des statistiques, le Grand-Duché retrouve une trajectoire ascendante, après une tendance à la baisse de l'inflation de juin à août.

Malgré cette légère hausse, le pays reste en dessous de la moyenne de la zone euro, dont le taux d'inflation annuel a atteint 10 % en septembre, contre 9,1 % en août.

Au-dessus de la moyenne de la zone euro se trouvent des pays comme la Slovénie (10,6%), l'Allemagne (10,9%), l'Autriche (11%), la Belgique (12%), la Grèce (12,1%), la Slovaquie (13,6%) et les Pays-Bas (17,1%). En France, l'inflation a ralenti à 5,6% en septembre.

Selon Eurostat, le taux d'inflation annuel estimé pour septembre en Estonie, en Lettonie et en Lituanie est quant à lui plus du double de la moyenne de la zone euro, à respectivement 24,2%, 22,4% et 22,5%.

Si l'on examine les principales composantes de l'inflation dans la zone euro, le secteur de l'énergie affiche le taux annuel le plus élevé en septembre. Selon les données d'Eurostat, le taux est de 40,8%, contre 38,6% en août.

Crédit: Eurostat

Viennent ensuite les produits alimentaires, l'alcool et le tabac (11,8% contre 10,6% en août), les biens industriels non énergétiques (5,6% contre 5,1% le mois dernier) et les services (4,3% contre 3,8% en août).

