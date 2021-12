Fin d’année oblige, l’heure est au bilan. Le Statec s’est donc penché sur le bien-être des résidents luxembourgeois pour 2021.

Luxembourg 4 min.

Statec

L’indicateur du bien-être des résidents reste stable

Megane KAMBALA Fin d’année oblige, l’heure est au bilan. Le Statec s’est donc penché sur le bien-être des résidents luxembourgeois pour 2021.

Qu’est-ce que le LIW ? Tout simplement le « Luxembourg Index of Well-being » mis en place par le Statec, un indicateur qui synthétise le bien-être au Grand-Duché via des composantes telles que la santé, le travail, l’éducation, les inégalités, l’équilibre vie privée-vie professionnelle, l’environnement, la sécurité physique et enfin les relations avec la famille ou les amis. Cet indicateur a pour vocation de compléter le Produit intérieur brut (PIB) et le Revenu national brut (RNB).

Des chiffres à nuancer au regard de la dernière décennie

Pour cette année 2021, les données révèlent une baisse notable de la solitude et de l’anxiété entre le début de l’année et l’été pour les résidents. Les notes moyennes sur une échelle de 0 à 10 passent de 6,4 à 6,9 entre janvier et juillet en termes de satisfaction, tandis que le sentiment d’être heureux passe de 5,9 à 6,5 entre janvier et juillet.

Toutefois, une petite remontée dans le temps laisse clairement entrevoir que le bien-être des résidents s’était beaucoup dégradé entre 2010 et 2020.

On peut observer que l'écart entre les trois indicateurs s’est creusé à partir de 2012 et même si le LIW a augmenté après un décrochement en 2011, sa courbe s'est stabilisée depuis 2018 et a tendance à stagner. L'écart avec le RNB et le PIB reste stable dans le temps. Graphique: Statec

En effet, certains domaines ont souffert bien plus que d’autres. Globalement, en 2020, on observe très peu de variations, mais plutôt une stabilisation des indicateurs. Le domaine de l’emploi s’est dégradé, de même que ceux de l’éducation, du logement et des liens sociaux.

Graphique: Statec

En revanche, l’amélioration la plus significative a été observée dans le domaine de l’environnement et dans une moindre mesure dans le domaine de la gouvernance et citoyenneté et de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Graphique: Statec

La crise sanitaire n’a pas perturbé l’indice

Pour l’année 2020, les détériorations dans les domaines de l’emploi, du fait de la hausse du chômage, et de l’éducation ont été contrebalancées par les améliorations dans le domaine de l’environnement.

Néanmoins, il faut noter que le marché de l’emploi et l’activité économique se sont rapidement rétablis dès le 4e trimestre 2020, alors que les autres domaines sont restés quasi stables. Pour certaines personnes, cette période troublée a été positive vis-à-vis du télétravail et l’opportunité de passer plus de temps avec ses proches en raison du confinement.

Risques psychosociaux: «On est dans une période charnière» Dépression professionnelle, burn-out, ou même suicide: les pressions du monde de l'entreprise peuvent engranger des symptômes funestes. Comment le Luxembourg aborde-t-il ces «risques psychosociaux», et quels sont les moyens mis en oeuvre pour les enrayer?

Pour d’autres, elle a été compliquée en raison des périodes de chômage, d’inactivité pour les indépendants, de solitude pour les personnes seules ou vivant dans des petits logements. Les différentes mesures prises (restrictions de déplacement, confinement, tests, télétravail, aides aux chômeurs, aux indépendants et aux entreprises) semblent avoir permis d’éviter ou d’atténuer la dégradation du niveau de vie des ménages ou des personnes.

C’est pourquoi lorsque l’on demande aux résidents de noter sur une échelle de 0 à 10 leur satisfaction dans leur vie en 2020, il ressort une moyenne de 7,6 avec une médiane de 8. Des chiffres identiques à ceux de 2019.

L’importante nuance entre bien-être objectif et bien-être subjectif

Afin de régulièrement monitorer le bien-être des résidents, le Statec recueille de manière trimestrielle des données sur le bien-être subjectif (bien-être émotionnel et satisfaction par rapport à sa vie) des personnes depuis janvier 2021.

Ce type de données existe déjà dans l’enquête européenne sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) ou dans l’Eurobaromètre. Mais ces enquêtes n’interrogent les gens qu’une fois par an, ou par semestre, ce qui ne permet pas de connaître les évolutions potentielles sur une courte période.

Le bien-être ne suit pas la croissance des revenus Au Luxembourg, le bonheur ne croît pas en fonction de la hausse du niveau de vie. Une étude menée sur le sujet par le Statec démontre ce qui ressemble de prime abord à un paradoxe.

Par ailleurs, les questions de ces enquêtes portent essentiellement sur la satisfaction, le bonheur ou la confiance (bien-être objectif) et ne tiennent pas compte des affects ou émotions qui sont des caractéristiques importantes du bien-être dit subjectif.

Disposer de réponses à une fréquence trimestrielle permet d'obtenir une base robuste d’informations régulières en complément des indicateurs objectifs. A terme, ces informations permettront de savoir si certaines dimensions du bien-être subjectif, actuel ou futur, des habitants du Luxembourg sont plus que d’autres reliées à des évènements conjoncturels tels que des catastrophes naturelles, des attentats...

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.