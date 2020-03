La création du Conseil national de la justice, destiné notamment à veiller à l'indépendance des autorités judiciaires, apparaît toujours aussi problématique. Le Conseil d'Etat a rendu, mardi, un second avis sur la question qui se heurte aux atermoiements autour de la réforme constitutionnelle.

L'indépendance de la justice en question

(ota avec DS) – La création d'un nouvel organe ayant la double mission de veiller à l'indépendance des autorités judiciaires et à une bonne administration de la Justice s'avère plus compliquée que prévue. En particulier parce que cette instance doit se retrouver ancrée dans la Constitution. Et c'est bien là que le bât blesse puisqu'en fin de compte, la grande réforme constitutionnelle n'aura pas lieu. Les députés ont décidé de procéder à des ajustements ponctuels du texte fondamental, mais par chapitre, créant de fait une incertitude quant au futur Conseil national de la justice (CNJ).

Les membres de la commission parlementaire de la réforme constitutionnelle ont notamment demandé un second avis sur le projet de loi déposé en juin 2018 et voué à mettre sur pied le CNJ. La Haute institution a rendu son rapport le 10 mars. Et selon elle, «pour créer un Conseil suprême de la justice, il n'y a pas besoin d'attendre la réforme constitutionnelle».

Ça chauffe entre les parlementaires et la Justice La procureure générale Martine Solovieff et Jean-Claude Wiwinius, président de la Cour suprême, sont las de devoir expliquer le rôle de leur institution dans la gestion du fichier de la police. De quoi agacer les députés CSV qui posent régulièrement des questions parlementaires sur ce dossier mais aussi fâcher la Chambre qui ne compte pas se voir dicter son rôle.

Dans leur avis complémentaire, les conseillers semblent néanmoins heurtés par la décision de ne retenir que l'indépendance des juges dans le chapitre constitutionnel sur le pouvoir judiciaire, tout en excluant celle du ministère public. Une proposition défendue par les chrétiens-sociaux que le vice-président de la commission de la révision constitutionnelle, Léon Gloden (CSV), écrivait dans le Luxemburger Wort ce week-end par son opposition à l'inscription d'une indépendance absolue du Parquet dans la Constitution.

«L'opportunité des poursuites doit rester le privilège du Parquet», estime le député d'opposition. Il n'est donc pas question «d'influencer des poursuites individuelles ou des procès précis, il s'agit de déterminer la politique pénale». La consécration législative de l'indépendance du ministère public demeure pourtant inscrite dans le projet de loi.

La grande réforme de la Constitution abandonnée En discussion depuis une décennie, la modification de la Loi fondamentale ne verra finalement pas le jour. Le texte de 1868 devra cependant être progressivement adapté, mais sans la tenue d'un référendum, ont annoncé lundi soir les membres de la commission parlementaire ad hoc.

Dans son avis, la Haute corporation estime donc que «si le futur dispositif constitutionnel devait omettre une référence expresse à l'indépendance du ministère public, choix au sujet duquel [il] aura l'occasion de s'exprimer dans le cadre de l'avis relatif à la proposition de révision partielle de la Constitution, le dispositif légal sous examen revêtirait une réelle portée normative». Autrement dit, la loi créant le CNJ pourrait rapidement entrer en contradiction avec les décisions prises dans le cadre de la réforme constitutionnelle.



A noter enfin que le choix du nom du nouvel organe porte à confusion, entre «Conseil suprême de la Justice» et «Conseil national de la Justice», les conseillers d'Etat proposent une solution pragmatique et de retenir le terme de «Conseil de la Justice».