L'inconnu taux d'absentéisme de l'administration

L'inconnu taux d'absentéisme de l'administration

Patrick JACQUEMOT

Les fonctionnaires d'État et les agents de la fonction publique nationale représentent quelque 29.000 emplois au Luxembourg. Soit 7% des salariés du pays. Un poids social et économique non négligeable donc. Par contre, impossible de savoir quel est le taux d'absentéisme au sein des différentes administrations nationales. Le ministre Marc Hansen (DP) l'a confirmé, dans une réponse parlementaire adressée à Mars di Bartolomeo (LSAP).

Pour connaître cette donnée de base sur le fonctionnement des personnels, il faudra même encore attendre. Car si un système informatique centralisé de gestion du temps englobant l'ensemble des administrations étatiques est bien envisagé, le ministre reconnaît que ce n'est qu'«à long terme» que ses services pourront éditer un état précis des présences et absences de l'ensemble des agents agissant pour le compte de l'État.

Au détour de la réponse, il est confirmé que la gestion du temps, y compris donc celle des congés de maladie, est effectuée au niveau de chaque administration. Rien de centralisé pour les 24 ministères donc.

La seule donnée qu'a pu avancer le ministre, c'est celle concernant son propre ressort, la fonction publique. Donc, à titre indicatif, le taux d'absentéisme moyen des deux cents agents du ministère était de 3,77% sur les trois dernières années.

3,88% d'absents dans le privé

Il est particulièrement surprenant de découvrir que nul recensement global n'est pratiqué dans le domaine de l'absentéisme publique. Un tabou? Toujours est-il que, chaque année, l'Inspection générale de la Sécurité sociale dresse un bilan précis et détaillé de l'absentéisme des salariés de droit privé. Avec des chiffres précis, par âge, branche, cause, pouvant remonter jusqu'à 2006.

Ainsi, de ce bilan, il est possible de savoir que le taux d'absentéisme dans le privé en 2018 était de 3,88%. Les salariés absents pour cause de maladie ont été, l'an passé, plus nombreux proportionnellement qu'en 2017 (55,7% contre 53,4%).

Un coût de 696 millions

En 2018, les salariés absents - dans le secteur privé toujours - l'ont été aussi plus souvent que par le passé (2,69 épisodes en moyenne contre 2,61 en 2017), mais moins longtemps (7,97 jours par épisode en moyenne contre 8,10 en 2017).

Dans son rapport 2018, l'Observatoire de l'absentéisme indique même le coût entraîné par ces absences, toujours pour le seul secteur privé. A savoir 696 millions d'euros juste sur l'année. Une somme incluant le montant de la continuation de la rémunération en cas de maladie des salariés à charge des employeurs (13 premières semaines) ainsi que de la somme des indemnités pécuniaires versées par la Caisse nationale de santé.