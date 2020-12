Dans une lettre ouverte publiée lundi, les représentants des Jonk Demokraten, des Jonk Sozialisten et des Jonk Gréng demandent au gouvernement de rendre plus durables les placements réalisés dans les Fonds de pension et d'avenir.

L'incohérence des investissements pointée du doigt

Dans une lettre ouverte publiée lundi, les représentants des Jonk Demokraten, des Jonk Sozialisten et des Jonk Gréng demandent au gouvernement de rendre plus durables les placements réalisés dans les Fonds de pension et d'avenir.

(Jmh avec Marc Hobscheid) - L'opposition parlementaire n'est pas la seule à tancer la coalition gouvernementale sur sa politique. La critique vient aussi de l'intérieur. En l'occurrence, les organisations regroupant les jeunes démocrates (JDL), les jeunes socialistes (JSL) et les jeunes verts (jonk Gréng). Dans une lettre ouverte commune adressée au gouvernement et publiée lundi, les trois organismes plaident pour un renforcement des efforts réalisés en matière d'investissements dans le Fonds de pension et d'avenir.

Dans le viseur, le soutien financier apporté aux «majors du carbone», à savoir les 100 entreprises les plus polluantes, responsables à elles seules de près de la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre. «Le fait que le Fonds de pension et le Fonds d'avenir investissent dans ces gros pollueurs n'est pas acceptable pour nous», estime Jeffrey Drui (JDL). Pour éviter cette situation, les trois organisations plaident non seulement pour l'application de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, mais aussi pour le contrôle du respect de ces normes lors des investissements par des sociétés indépendantes.

Autre cheval de bataille: le respect de la réduction des émissions de CO2. Si tous s'accordent sur la politique annoncée, ils jugent incohérent d'appliquer une hausse d'impôt dont une partie des recettes sera investie dans des entreprises qui fabriquent des biens nuisibles à l'environnement. «Avec les investissements actuels, nous nous dirigeons vers une hausse de la température de deux à trois degrés par rapport à l'époque préindustrielle», estime Fabricio Costa (jonk Gréng) qui rappelle que l'Accord de Paris prévoit de «ne pas dépasser 1,5° Celsius».

Pour y parvenir, les jeunes DP, LSAP et Déi Gréng plaident pour l'application du règlement européen sur la taxonomie qui définit les normes applicables aux investissements durables. Et notamment créer un compartiment dédié aux produits financiers conformes aux normes de l'UE. Un compartiment qui devrait représenter, à terme, 10% de l'ensemble des investissements. «Il faut garantir que les investissements luxembourgeois ne conduisent pas à la violation des droits de l'homme, à la corruption ou à l'exploitation», juge Amir Vesali (JSL). Ce qui sous-entend que des critères d'exclusion plus stricts doivent être mis sur pied.

