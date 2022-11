Le match de gala entre l’équipe de France et le GIPL a été le point d’orgue d’un week-end consacré aux joutes verbales au CELO d’Hesperange.

Luxembourg 7 3 min.

Luxembourg vs France

L’improvisation fait son festival

Christophe NADIN Le match de gala entre l’équipe de France et le GIPL a été le point d’orgue d’un week-end consacré aux joutes verbales au CELO d’Hesperange.

On ne s’improvise pas improvisateur. C’est tout un art. Des artistes de haut vol se sont chargés de le rappeler samedi soir à Hesperange. Pendant deux heures, deux équipes mixtes composées de deux comédiennes et de deux comédiens se sont affrontées dans une patinoire fictive posée sur les planches de la superbe salle du centre culturel d’Hesperange.

Notre sélection du week-end en Grande Région Des pierres précieuses et du théâtre d'improvisation au Luxembourg, un salon de la BD en Moselle, des Legos à foison en Rhénanie-Palatinat: voici nos idées de sorties du week-end en Grande Région.

Près de 300 personnes ont applaudi à tout rompre ces joutes amicales déclinées en plusieurs formats et plusieurs thèmes et présentées par Gabriel Boisante, maître de cérémonie. Tapi dans l’ombre, le pianiste Simon Fache a donné le tempo.

Façon Tim Burton ou Dan Brown

Le Groupement des Improvisateurs Professionnels de Luxembourg (GIPL) a tenu tête à l’équipe de France championne du monde 2015, ne s’inclinant qu’à la mort subite. Un épilogue purement anecdotique tant la qualité des différentes manches proposées a fait passer une excellente soirée. Pêle-mêle, on est passé des «Tergiversations infernales selon Tim Burton», à «L’Evêché était fermé de l’intérieur façon Dan Brown». Des énoncés qui vous laissent imaginer un délire total sous la surveillance de l’excellent Thierry Bilisko, arbitre d’un soir qui s’est glissé dans le costume rayé de ceux qui dirigent les matchs de hockey sur glace.

Car c’est là que l’improvisation puise une partie de son vocabulaire. L’histoire rappelle que le sport le plus populaire au Québec vidait les salles de théâtre de leurs spectateurs et qu’il a fallu transformer ces dernières en patinoire pour battre le rappel. Un subterfuge payant puisque c’est outre-Atlantique que cet art lyrique a pris son envol avant de coloniser l’Europe.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

5 Festival d'Improvisation Richement Théâtral au CELO à Hesperange. Photo: Alain Piron

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Festival d'Improvisation Richement Théâtral au CELO à Hesperange. Photo: Alain Piron Festival d'Improvisation Richement Théâtral au CELO à Hesperange. Photo: Alain Piron Festival d'Improvisation Richement Théâtral au CELO à Hesperange. Photo: Alain Piron Festival d'Improvisation Richement Théâtral au CELO à Hesperange. Photo: Alain Piron Festival d'Improvisation Richement Théâtral au CELO à Hesperange. Photo: Alain Piron

Il n’y avait aucune raison pour que le Luxembourg reste à quai. Le mouvement a pris forme au cœur des années 2000. «Et la Fédération (FLI) a aujourd’hui cinq ans», raconte son président Pierre Van Wambeke. «Il existait une série de troupes au pays et dans la Grande Région. L’idée était de mutualiser ces forces vives pour résoudre les problèmes de logistique, de salles, de matériel, de formateurs et d’assurance. Et de porter la parole jusqu’au ministère de la Culture.»

Un combat mené dans l’ombre du théâtre, bien installé sur la place. De bouche à oreille, l’improvisation a fait entendre sa voix et s’est structurée. On trouve au sommet de la pyramide la FLI et à la base 200 membres actifs, une demi-douzaine de groupes au pays et plus d’une douzaine si on élargit à la Grande Région.

Succès en entreprises

Le GIPL sert un peu de liant à tout ce beau monde. C’est lui qui a fourni à l’équipe luxembourgeoise ses quatre membres qui ont brillamment défié la France samedi sous le capitanat de Bertrand Moupfouma.

Une véritable propagande pour la discipline. «On n’a pas encore atteint notre vitesse de croisière mais ça pousse dans tous les sens», poursuit Pierre Van Wambeke. «En français et en anglais, la greffe prend bien. C’est moins le cas en luxembourgeois. Le théâtre de village est très ancré dans les traditions.» Les cours se donnent trois jours par semaine à Hesperange. Ils sont indispensables pour avancer. «Au bout d’un an, on peut faire un peu de scène et après deux, voire trois ans, débuter des spectacles.»

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

2 Festival d'Improvisation Richement Théâtral au CELO à Hesperange. Photo: Alain Piron

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Festival d'Improvisation Richement Théâtral au CELO à Hesperange. Photo: Alain Piron Festival d'Improvisation Richement Théâtral au CELO à Hesperange. Photo: Alain Piron

C’est la partie visible de l’iceberg car l’improvisation s’est également installée en entreprises. «Il existe des cours qui visent à mettre les gens en confiance par rapport à l’inconnu. A rebondir sur des choses qu’on n’attend pas. Une société cherche à avoir des collaborateurs qui ne stressent pas, qui sont créatifs et qui savent faire face à des situations de crise.»

Le week-end ne s’est pas résumé au clou du spectacle. D’autres concepts ont été joués comme «Papy Alzheimer» samedi après-midi ou comment faire pour retrouver sa mémoire. Et le spectacle se poursuit le dimanche avec une approche plus familiale. Les dessins des enfants devaient servir de source d’inspiration. Une façon comme une autre de susciter des vocations dans un art qui a un bel avenir devant lui.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.