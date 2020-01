Selon Eurostat, le Luxembourg ne se situerait «que» sur la troisième marche du podium européen pour l'augmentation des prix de vente des constructions. Enfin, juste entre le troisième trimestre 2018 et le troisième trimestre 2019.

L'immobilier grimpe plus en Lettonie et en Slovaquie

Selon Eurostat, le Luxembourg ne se situerait «que» sur la troisième marche du podium européen pour l'augmentation des prix de vente des constructions. Enfin, juste entre le troisième trimestre 2018 et le troisième trimestre 2019.

(pj avec Michèle Gentenbein) Au Luxembourg, les prix de l'immobilier ont augmenté de plus de 11,3% en douze mois. L'information a été confirmée par l'Office statistique européen, Eurostat. Mais dans deux autres pays de l'Union, la hausse des prix est encore plus flagrante. Ainsi, le House Price Index signale que la Lettonie (+ 13,5%) et la Slovaquie (+ 11,5%) détiennent les premières positions du classement établi entre le troisième trimestre 2018 et le troisième trimestre 2019.

Si, en moyenne, les prix de l'immobilier dans l'UE et la zone euro ont augmenté de 4,1%, pas un pays n'a échappé à la règle. Et si au Grand-Duché la question de l'immobilier reste la préoccupation première des résidents, elle devient préoccupante dans d'autres Etats aussi. Le Portugal a ainsi vu les prix du m2 grimper de 10,3%. De quoi envier l'Italie et ses +0,4% de hausse, progression la plus basse des pays étudiés.



Entre le 2ème et le 3ème trimestre 2019, les prix au Luxembourg auront connu une croissance modérée par rapport aux autres nations. Ainsi, avec une progression de 2,3% en trois mois, le Luxembourg se classe au septième rang. Le devancent Lettonie, Slovénie, Belgique et Malte, Slovaquie et Estonie.

Par contre, le pays reste largement au-dessus de la moyenne européenne qui se situe sur cette courte période à +1,5% dans l'UE et 1,4% dans la zone euro.