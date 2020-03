Confinement oblige, les projets immobiliers des résidents s'en trouvent parfois chamboulés. Arrêt des chantiers, déménagements, fin des contrats de bail... De nombreuses questions restent en suspens, notamment celles liées à l'immobilier.

Luxembourg 2 min.

L'immobilier à l'épreuve de la pandémie

Anne-Sophie DE LA BARRE DE NANTEUIL-BEDEL Confinement oblige, les projets immobiliers des résidents s'en trouvent parfois chamboulés. Arrêt des chantiers, déménagements, fin des contrats de bail... De nombreuses questions restent en suspens, notamment celles liées à l'immobilier.

«Nous faisons face à une situation nouvelle et à une forme de flou juridique», constate le médiateur de la consommation Claude Fellens. Dans le secteur de l'immobilier, de nombreuses questions restent en suspens, et nos lecteurs s'interrogent. Mais pas facile d'avoir des réponses claires ! Wort a tenté de répondre aux questions les plus récurrentes.

Est-il possible de déménager ?

Si le gouvernement appelle à limiter ses déplacements, les déménagements restent quant à eux autorisés «pour ne pas se retrouver à la rue», précisait ce vendredi le chef du gouvernement Xavier Bettel. Il est donc possible de faire ses cartons, notamment si un bail de location arrive à échéance. Le déménagement peut être réalisé par une entreprise spécialisée, mais rares sont celles qui maintiennent leurs services. «Nous demandons aux particuliers d'avoir la sagesse de reporter leur déménagement, explique la société Nadin. Nous n'intervenons qu'en cas d'urgence justifiée, ce n'est pas le moment de déménager pour le plaisir de rentrer dans une nouvelle maison. Le mot-maître reste le confinement.»

A défaut de faire appel à une entreprise, les particuliers peuvent effectuer eux-mêmes leur déménagement, mais mieux vaut s'armer de courage. Car, si les déplacements entre les deux logements sont autorisés, seules peuvent participer les personnes habitant sous le même toit. Aucun rassemblement, et par conséquent aucune aide extérieure, n'est permis.

Fin de contrat de bail de location, que faire ?

Chantiers suspendus, logements non libérés, déménagements annulés... Il est parfois nécessaire de revoir son calendrier. Dans la mesure du possible, il est donc préférable de trouver un arrangement à l'amiable. «Mon contrat de bail se termine à la fin du mois, mais mon futur logement est encore inhabitable. Le propriétaire a été très compréhensif, témoigne un résident de la capitale. J'ai pu annuler mon préavis et je reste dans l'appartement dans lequel je suis actuellement». A défaut, les déménagements restent possibles... dans une certaine mesure du moins !

Les visites de biens sont-elles maintenues ?

Faut-il suspendre ses recherches ? Malgré un net ralentissement de l'activité, certaines agences immobilières continuent à travailler, comme Remax : «Les agents font encore des visites, au cas par cas et en respectant des mesures de sécurité. Tout dépend de si le logement est habité ou non.» D'autres, telles que l'agence La Forêt, tentent de s'adapter : «Nous avons des outils de digitalisation que nous tentons de développer, notamment pour faire une prévisite ou permettre la continuité des dossiers en cours.» Les mesures de confinement ne laissent toutefois pas autant de liberté à ceux qui cherchent un nouveau cocon, contraints de limiter leurs déplacements au strict nécessaire.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.