Au 1er janvier 2020, le pays comptait officiellement 626.108 habitants, selon les données du Satec dévoilées mercredi. Soit 12.214 de plus que l'année précédente. Une augmentation principalement due à l'installation de nouveaux résidents étrangers.

L'immigration continue de doper la population

Olivier TASCH Au 1er janvier 2020, le pays comptait officiellement 626.108 habitants, selon les données du Satec dévoilées mercredi. Soit 12.214 de plus que l'année précédente. Une augmentation principalement due à l'installation de nouveaux résidents étrangers.

L'augmentation de la population se confirme en 2020, et le pays gagne l'équivalent de la commune Bettembourg à son compteur. La hausse incessante depuis plus de dix ans atteste de ce dynamisme démographique. Cela sans compter les 200.000 frontaliers qui, en temps normal viennent chaque jour travailler au Luxembourg. Autrement dit, à midi le pays compte plus de 800.000 personnes sur son territoire.

Ce n'est évidemment pas une surprise, le Grand-Duché confirme son statut de terre d'immigration. Ainsi, en 2019, le solde migratoire dope les chiffres de la population avec 11.075 personnes qui ont élu domicile au Luxembourg. Comme chaque année depuis 2014, les Français dépassent les Portugais qui ont longtemps été les représentants de la première nationalité à s'installer au pays. A noter que les Luxembourgeois affichent un solde migratoire négatif de quelque 1.000 unités.

Les Luxembourgeois demeurent majoritaires et représentent 52,6% de la population et ce malgré une baisse des naturalisations de plus de 18% entre 2018 et 2019. Si la part des étrangers a fortement augmenté depuis 30 ans, une certaine stabilité, autour de 47%, est constatée depuis cinq années.

La première communauté étrangère reste encore et toujours portugaise, laquelle représente plus de 15% de la population, soit 93.000 personnes. Les Français sont quant à eux quelque 47.000.



Le Statec s'attache également à l'état-civil de la population et constate à ce titre une hausse aussi bien des mariages que des divorces. Entre 2018 et 2019, 2.143 mariages ont été scellés, contre 1.896 l'année précédente. Côté divorces, la hausse est assez spectaculaire avec un plus de 54,9% sur une année, atteignant un total de 1.906 séparations l'année dernière.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.