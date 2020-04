Déjà évoquée lors de la précédente législature, la création d'un nouvel établissement sanitaire sous responsabilité du ministère de la Défense fait son retour sur le devant de la scène. Objectif double: développer un nouveau laboratoire de recherche et bénéficier d'une structure en cas de crise.

L'idée d'un hôpital militaire revient en force

(pj) L'OTAN l'a mis à disposition, le Grand-Duché s'est chargé de son transport et de son installation. C'est ainsi qu'un hôpital de campagne militaire a pu être installé, dès le 20 mars, aux abords du Centre hospitalier de Luxembourg. Mais à l'avenir, le ministre de la Sécurité intérieure souhaiterait voir les troupes nationales disposer d'un tel équipement. Il en a fait part dernièrement aux députés. Une opération qui ferait partie d'un plan plus large visant à accroître les stocks de matériels sanitaires du pays.

La tente toute équipée de l'OTAN (et ses 200 lits) n'a certes pas encore servi. Mais nul doute que pareil dispositif pourrait s'avérer fort utile pour une raison sanitaire ou si un accident important devait survenir, estime François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Défense. Cette fois, outre les frais d'installation facturés par des entreprises de construction luxembourgeoise, l'Etat luxembourgeois aura dû payer près de 800.000 euros à Cargolux.

L'US Air Force en soutien du Luxembourg Dans son combat contre le covid-19, le Grand-Duché vient de recevoir l'assistance de son allié américain. Les troupes américaines ont notamment mis à disposition des groupes électrogènes jusqu'alors stockés au dépôt militaire de Sanem.

La société de fret aérien s'étant en effet chargée d'assurer six vols entre l'aéroport du Findel et une base militaire du Sud de l'Italie pour acheminer la structure et ses options médicales. Une dépense évitée si le Luxembourg avait disposé lui-même de cette unité.



Évoquée pour la première fois par Etienne Schneider (LSAP) à l'automne 2015 qui souhaitait créer une structure spécialisée dans les biotechnologies et accessible au public », l'idée est donc reprise par son successeur. François Bausch souhaite que l'hôpital serve de laboratoire pour des missions de recherche en temps normal, pour basculer selon les circonstances en structure de crise, venant en appoint aux établissements hospitaliers du pays.

Nouveauté apportée par le vice-Premier ministre, l'installation pourrait être placée sous une triple tutelle. Sous celle du commandement de l'armée luxembourgeoise, accompagnée de scientifiques de l'Uni et de l'Association des médecins et médecins-dentistes (AMMD). Pas certain toutefois que la mesure ne séduise la Chambre. Réunis en commission pour entendre cette suggestion du ministre de la Défense, les députés n'ont pas été totalement été convaincus pour l'heure. Considérant le projet comme extrêmement délicat.

