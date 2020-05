Les médecins luxembourgeois vont recevoir la consigne de ne plus employer la molécule pour le traitement des infections covid-19. Mais pas de raison d'exclure le produit pour d'autres maladies, assure le Dr Anna Chioti, cheffe de la division de la Pharmacie et des Médicaments.

«L'hydroxychloroquine continuera d'être prescrite ici»

Patrick JACQUEMOT Les médecins luxembourgeois vont recevoir la consigne de ne plus employer la molécule pour le traitement des infections covid-19. Mais pas de raison d'exclure le produit pour d'autres maladies, assure le Dr Anna Chioti, cheffe de la division de la Pharmacie et des Médicaments.

Nous ne ferons rien de fondamentalement différent de nos voisins. Alors que la France vient de suspendre l'hydroxychloroquine de tout protocole de soin en lien avec l'épidémie de covid-19, le Grand-Duché s'apprête à suivre la même voie. S'alignant aussi sur les positions nouvelles de l'Organisation mondiale de la Santé sur cette molécule. Comme le feront aussi la Belgique et d'autres Etats qui, un temps, ont pu espérer avoir trouvé dans ce traitement le remède à l'infection pulmonaire qui a déjà fait 346.000 victimes dans le monde, dont 110 au Luxembourg.

«Mais, pas d'emballement, insiste le Dr Anna Chioti. Cela ne signifie pas que cette molécule est dangereuse, ni qu'aucun traitement ne sera trouvé face à la pandémie.» Ainsi, pour la cheffe de la division de la Pharmacie et des Médicaments, il est important de dire que ce retrait de la molécule des essais cliniques, n'ôte en rien toutes les qualités du produit pour la guérison d'autres maux que le covid. Comme dans le traitement des lupus, par exemple. Un message à faire passer notamment à celles et ceux qui se voient prescrire du Plaquenil, immuno-modérateur à base d'hydroxychloroquine justement.

Et le médecin de préciser : «L’expérimentation tentée avec cette molécule pour les cas covid n'avait rien à voir dans les dosages prescrits. Et puis, voilà deux mois, la communauté scientifique n'en savait pas autant sur la maladie qu'aujourd'hui. Il y avait alors des données encourageantes qui, aujourd'hui, sont visiblement plus décevantes voire même dangereuses pour la santé des patients traités. D'où ce retrait selon le principe du calcul bénéfices-risques».

Rapidement, l'ensemble des médecins du pays vont donc recevoir comme consigne de ne pas prescrire la molécule pour les infections pulmonaires liées à l'épidémie en cours. «Pour le reste, les professionnels de santé sont déjà informés des caractéristiques de la molécule et agissent avec le même professionnalisme que pour tout autre médicament», assure la spécialiste.

Discovery se poursuit

Et quid du patient infecté, suivi par les équipes du Centre hospitalier de Luxembourg, et qui pourrait avoir été traité par hydroxychloroquine? Comme ailleurs où la demande de retrait sera observée, le malade ne suivra plus le protocole expérimental. Mais, indique le Dr Anna Chioti, rien n'indique que le sujet de l'étude Discovery a été soigné par cette molécule ou l'une des deux autres à l'étude. Ces dernières ne posent aucun souci pour l'heure.»

Le Dr Chioti rappelle que l'hydroxychloroquine a déjà fait ses preuves par ailleurs.

Hier, peu de temps après la France, la Belgique a également fait le choix de suspendre temporairement ses essais. Là encore l'étude publiée par la revue scientifique The Lancet et la position de l'OMS ont influencé la décision des autorités sanitaires. Cité par la RTBF, le Dr Nicolas Dauby, spécialiste des maladies infectieuses, signalait que les doses que les patients avaient reçues dans l’étude en question étaient beaucoup plus importantes que celles administrées en Belgique.

Ajoutant qu'à l'heure actuelle, les médecins prescripteurs n'avaient pas observé «de signal de surmortalité en Belgique» en lien avec cette expérimentation.

