Le projet de loi devant permettre au pays de sortir de l'état de crise suscite bien des controverses. Cette fois, c'est la Commission consultative des droits de l'homme qui invoque des «mesures bien trop disproportionnées».

Luxembourg 2 min.

«L’hospitalisation forcée reste une privation de liberté»

Le projet de loi devant permettre au pays de sortir de l'état de crise suscite bien des controverses. Cette fois, c'est la Commission consultative des droits de l'homme qui invoque des «mesures bien trop disproportionnées».

(DH avec Michèle Gantenbein) - A la suite de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) et du parquet, la Commission consultative des droits de l'homme (CCDH) a rendu un avis concernant le projet de loi covid-19. La CCDH se montre particulièrement critique quant aux possibilités d'hospitalisations forcées.

En effet, cette mesure qui s'appuie sur la loi de 1980 permet le placement hospitalier d'une personne infectée qui ne voudrait pas respecter une quarantaine comme le prévoit le projet en discussion. De l'avis de Max Mousel, l'avocat de la Commission des droits de l'homme, «cela équivaut à une privation de liberté et signifie une violation des droits de la personne».

«Personne ne doit mettre la société en danger» Les dossiers traitant du covid-19 sont aujourd'hui une priorité absolue du Conseil d'Etat. Agnès Durdu, sa présidente, n'exclut pas l'instauration d'un nouvel état de crise si la situation sanitaire le commande.

En outre, la CCDH regrette le manque de clarté de la recommandation des admissions obligatoires. La seule raison invoquée dans le projet de loi est un «danger pour la santé ou la sécurité d'autrui», une notion beaucoup trop vague selon elle. D'autre part, il n'est pas fait mention de limite d'âge, expose encore Me Mousel. En théorie, les enfants, leurs parents, les mourants, ou encore les victimes de violences domestiques qui vivent en foyer peuvent également être soumis à la détention forcée, critique la CCDH.

La CCDH demande des chiffres Depuis 1980, le Luxembourg s'est doté d'une loi autorisant l'hospitalisation des personnes atteintes d'une maladie infectieuse. «Selon nos informations, elle a également été utilisée lors de l'état de crise», a indiqué l'avocat de la CCDH. Toutefois, le projet de loi ne contient aucune information à ce sujet. Le CCDH a donc demandé au gouvernement de publier des chiffres qui montrent combien de fois au cours des 40 dernières années - et en particulier pendant l'état de crise - combien d'hospitalisations forcées ont été ordonnées sur la base de cette loi.

«Nous pensons aussi qu'il est impératif de prendre en compte la situation personnelle de chaque individu afin d'éviter que l'admission forcée ne cause plus de dommages aux personnes affectées et à leur environnement que l'infection elle-même», commente encore l'avocat de la commission.

Par ailleurs, la CCDH demande également des informations plus claires quant aux structures dans lesquelles les malades qui refusent la quarantaine seront transférés. Et il n'est pas question pour elle que les malades intègrent un organisme de psychiatrie fermée.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.