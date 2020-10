Alors que la plus grande plateforme solaire vient d'être inaugurée au Luxembourg, le pays se lance dans un nouveau programme d'installation de panneaux solaires à grande échelle.

Luxembourg 2 min.

L'horizon se dégage pour le photovoltaïque

Patrick JACQUEMOT Alors que la plus grande plateforme solaire vient d'être inaugurée au Luxembourg, le pays se lance dans un nouveau programme d'installation de panneaux solaires à grande échelle.

L'objectif est simple à retenir : 25% d'énergies renouvelables d'ici 2025 dans la consommation des entreprises et ménages luxembourgeois. Pour l'heure, le pays flirte plutôt autour des 10%. Mais, petit à petit, éolien, solaire ou géothermie prennent de plus en plus d'importance dans le mix énergétique du Grand-Duché. Dernière avancée en date : l'inauguration de la plus importante installation photovoltaïque sur toit du Grand-Duché.

Voilà donc 8.510 nouveaux panneaux solaires recouvrant des locaux d'Arthur Welter Logistics à l'Euro-Hub de Dudelange. Il est ici question d'une installation capable d'alimenter en énergie verte près de 567 foyers. Bien, mais ce sont des progrès plus grands encore que le ministre de l'Energie, Claude Turmes (Déi Gréng) espère pour l'avenir. Et pour cela le gouvernement vient de lancer son troisième appel d'offres pour le développement de nouvelles centrales photovoltaïques.

Le soleil brille pour le photovoltaïque Avec 150 MW de puissance disponible à partir des installations déjà en place, le Luxembourg a doublé sa capacité de production en sept ans. Et de nombreuses implantations sont attendues pour 2020, notamment au-dessus de la Philharmonie au Kirchberg.

Il est question cette fois de disposer d'unités permettant de produire 40 MW d'énergie solaire. L'équivalent de la consommation de 27.000 résidents. Un bond en avant. Mais déjà le ministère annonce son programme pour les années à venir. Sur les terrains industriels, en ombrières ou en guise de toitures, l'Etat veut disposer de 190 MW de capacités photovoltaïques en plus après la finalisation du sixième appel d'offres prévu pour 2023.

Si l'objectif est rehaussé pour les grands acteurs, les particuliers sont eux aussi encouragés à miser sur le solaire. Ainsi, le gouvernement Bettel a rehaussé les aides pour les installations de plus de 30 KW dans son plan de «relance verte» cet été.

Etat des lieux «En 2019, la puissance installée d’énergie solaire au Luxembourg a atteint un nouveau record de 160 MW, couvrant les besoins en électricité d’environ 100.000 personnes. Cela grâce à 762 nouvelles structures mises en service», rappelle le ministre écologiste de l'Energie. Un élan plus particulièrement marqué, entre 2018 et 2019, où trois fois plus de panneaux photovoltaïques ont été installés que les années précédentes.

2020 et le lockdown ont, jusqu'à présent, vu 311 installations se mettre en place. «Mais 1.000 projets sont encore en route», annonce Claude Turmes.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.