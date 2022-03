Face à la hausse des prix de l'énergie et du carburant, l'Horesca demande au gouvernement des aides pour soutenir le secteur de la restauration.

Hausse de l'énergie

L'Horesca demande des aides au gouvernement

Thomas BERTHOL

Déjà impacté par deux ans de pandémie, le secteur de l'Horeca est aussi confronté en ce moment à la hausse des prix de l'énergie. Ce mercredi, l'Horesca tire la sonnette d'alarme en alertant que «ces augmentations de frais tout comme celle des matières premières ne peuvent souvent plus être répercutées sur le consommateur». La Fédération des hôteliers, restaurateurs et cafetiers du Grand-Duché indique que les marges du secteur «sont en train de s'effondrer».

En raison des horaires décalés, plusieurs salariés doivent prendre leur voiture et ne peuvent pas utiliser les transports en commun gratuits, souligne l'Horesca. Ces employés sont donc directement impactés par la hausse des carburants ces dernières semaines. «Pour ceux qui travaillent il faut qu’il y ait un vrai avantage attractif et qu’au moins cette augmentation des coûts de l’énergie n’amène pas à une baisse réelle du revenu disponible laquelle devrait être compensée par les entreprises si elles ne veulent pas perdre leur salariés», ajoute la fédération. Cette dernière souhaite que le gouvernement prenne «les mesures nécessaires pour soutenir les entreprises et les employés».

