Le Premier ministre n'a pas clairement annoncé de date fixe pour la réouverture des restaurants et cafés. Le secteur est à bout de nerf et réclame que soit jouée carte sur table. Dans «une semaine au plus tard», l'Horesca veut lancer sa grande campagne de reprise.

L'Horesca bout mais anticipe déjà la relance

Les nouveaux standards comme le port du masque généralisé ou la distanciation sociale requise, applicables dès le lundi 11 mai dans tous les commerces et magasins, doivent être détaillés ce mercredi. En présentant la seconde phase d'un déconfinement plus généralisé, le Premier ministre Xavier Bettel a annoncé une réouverture probable des restaurants le 1er juin «si les chiffres le permettent». Les chiffres de l'évolution de la pandémie au Luxembourg et des tests de dépistage qui vont se généraliser dans les secteurs professionnels.

«Peut-être qu'avec tous ces «si» évoqués par le Premier ministre, on ouvrira le 1er juin. Mais, je pose la question: que fera-t-on si on se sait pas ?», interroge François Koepp, secrétaire général de l'Horesca. La non-annonce d'une date fixe a fait l'effet d'une bombe auprès des restaurateurs, des cafetiers et des hôteliers qui se sentent comme les laissés-pour-compte du déconfinement: «On en a ras-le-bol !», s'offusque François Koepp.



Il réclame, sans détour, que le gouvernement annonce enfin une «date précise» et «la couleur». Celle du «paquet global de mesures» prévu pour venir en aide à un secteur en souffrance depuis de longues semaines. Xavier Bettel a bien glissé, lundi soir, que son gouvernement «travaille toujours sur des mesures pour aider l'Horesca» mais maintenant «ça urge !». Pour le secrétaire général de l'HORESCA «le secteur a assez attendu» et réclame des «précisions claires et nettes pour donner à ses acteurs la possibilité de faire des prévisions».

Le secteur Horesca compte 2.800 entreprises et 20.200 salariés au Luxembourg. Photo: Guy Wolff

Le président national, Alain Rix, avait déjà prévenu le 15 avril qu'à court terme, 15 à 20 % des entreprises du secteur pourraient faire faillite. Et la situation n'a fait qu'empirer depuis pour nombre de gérants d'hôtels ou restaurants, et patrons de café qui, du fait des frais engagés toutes ces semaines de crise sanitaire «vont finir l'année sans avoir gagné un sou», alerte François Koepp. Les hôtels sont bien ouverts mais «n'ont pas de clients car les frontières sont fermées. Pour l'heure, le secteur Horesca survit mais on ne sait pas pour combien de temps...»

A défaut d'une date, l'Horesca anticipe déjà la reprise et se prépare à lancer «dans une semaine au plus tard, une campagne de réouverture du secteur», annonce François Koepp. Une campagne nationale destinée «à redonner confiance aux consommateurs pour leur dire que nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour pouvoir les accueillir aussi sûrement qu'à la maison», résume le secrétaire général.

Comme évoqué par Xavier Bettel, l'Horesca est également en train de peaufiner les «derniers détails» du guide sanitaire pratique qui sera envoyé aux 2.800 entreprises du secteur. Certains points restent à discuter avec le ministère de la Santé. Comme, par exemple, dans quelles circonstances de travail il faudra ou non porter des gants.

