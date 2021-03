Au lendemain des annonces sanitaires du Premier ministre, les acteurs du secteur des bars, cafés et restaurants indiquent qu'ils donneront une nouvelle fois de la voix dans une semaine, Place d'Armes.

L'Horeca retournera dans la rue le 2 avril prochain

(Jmh avec Nadia Di Pillo) - Si la possibilité d'une reprise de l'activité via la réouverture des terrasses le 7 avril prochain a été actée par Xavier Bettel (DP), l'annonce ne déchaîne pas l'enthousiasme côté Horeca. Au point qu'une nouvelle manifestation est d'ores et déjà programmée pour le 2 avril prochain. Jour probable de la nouvelle loi covid à la Chambre, toujours réunie au sein du Cercle Cité.

«Pour nous, l'ouverture des terrasses n'est pas vraiment une amélioration», assure Manu, propriétaire d'un restaurant à Martelange et co-organisateur de la protestation qui doit se dérouler une fois de plus sur la Place d'Armes, à Luxembourg-Ville. Interrogé par nos confrères du Luxemburger Wort, ce dernier plaide pour «une réouverture complète» et juge la mesure validée mercredi en Conseil de gouvernement comme étant «complètement absurde et inutile».

D'une part parce qu'il existe pour l'heure «trop d'incertitudes» et que l'autre les conditions imposées - deux personnes maximum par table ou obligation de rester assis - «ne sont pas vraiment intéressantes». Notamment pour les établissements équipés de petites terrasses. Autrement dit, l'intérêt économique qu'auront les bars et restaurants à reprendre une activité, le Premier ministre ayant indiqué que cette réouverture partielle serait synonyme de fin des aides.

«Avec la terrasse seule, l'entreprise n'est pas rentable», assure Manu en référence notamment aux différents dispositifs en place dont «la perte de l'allocation chômage pour les employés qui reprennent le travail alors que nous devrons encore prendre en charge tous les autres frais». Pour ce dernier, l'annonce gouvernementale «n'est que de la poudre aux yeux» destinée à «donner un peu de répit au secteur de l'hôtellerie et de la restauration». A noter que Xavier Bettel a suspendu la réouverture effective des terrasses à l'évolution de la situation sanitaire, le Premier ministre n'excluant pas une potentielle «hausse exponentielle» des infections d'ici début avril.

