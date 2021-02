Alors que les membres de la fédération Horesca négocient avec le gouvernement pour mettre en place de nouvelles aides pour un secteur à l'arrêt depuis fin novembre, une nouvelle manifestation est prévue jeudi dans la capitale. Avec la volonté affichée de «trouver une solution appropriée».

L'Horeca entend remettre un coup de pression

Jean-Michel HENNEBERT Alors que les membres de la fédération Horesca négocient avec le gouvernement pour mettre en place de nouvelles aides pour un secteur à l'arrêt depuis fin novembre, une nouvelle manifestation est prévue jeudi dans la capitale. Avec la volonté affichée de «trouver une solution appropriée».

Action, réaction. Moins d'une semaine après le choix de Xavier Bettel (DP) de ne dialoguer qu'avec les représentants de la fédération Horesca, les acteurs de l'Horeca optent pour le rapport de force. Estimant que leurs revendications «ont été mal entendues», ces derniers battent le rappel ces derniers jours sur les réseaux sociaux pour organiser une manifestation, jeudi, sur la place d'Armes. Autrement dit, sous les fenêtres du Cercle Cité où se réunissent les députés.

«L'idée est de rassembler beaucoup plus de personnes que lors des précédentes manifestations», indique Etienne-Jean Labarrère-Claverie, restaurateur impliqué dans le mouvement, en référence aux quelques centaines d'individus rassemblés les samedis dans les rues de la capitale. Initialement prévu pour se tenir vendredi, le mouvement a été avancé «puisque tous les députés seront présents à la Chambre», indique mercredi Clément Elie, à l'origine de l'appel lancé sur les réseaux sociaux et qui annonce vouloir «rassembler au moins 1.000 personnes». Un chiffre jugé «réalisable au vu de l'engouement suscité sur les réseaux sociaux», assure-t-il.

Soutenu notamment par l'asbl Don't forget us, le mouvement ambitionne d'atteindre plusieurs objectifs. Non seulement«démontrer que nous sommes unis, contrairement à ce que pense l'opinion publique», mais aussi de «trouver une solution appropriée» aux difficultés rencontrées, avance Yaghma Yasha, cofondateur de l'association créée en octobre 2020.

Si la question de la date de réouverture du secteur n'apparaît pas comme une revendication centrale, celles de «la complexité des démarches» et d'une potentielle incohérence dans les aides figurent en bonne place puisque :«Nous avons été fermés en mars et les aides commencent à partir de novembre», explique Yaghma Yasha. Autrement dit, une remise en question des compromis trouvés jusqu'à présent entre le gouvernement et les représentants de l'Horesca.

Une nouvelle pique à destination des représentants de la fédération représentative du secteur qu'encaisse une nouvelle fois François Koepp, secrétaire général de l'Horesca. Si ce dernier assure «comprendre tout à fait que chacun exerce son droit à manifester et exprime son ras-le-bol», il se montre plus combatif quant aux critiques portant sur les résultats obtenus jusqu'à présent. «Sans le travail que nous avons effectué avec nos homologues allemand et autrichien, l'aide pour les frais non couverts n'aurait pas vu le jour», assure-t-il en ajoutant «avoir tout préparé pour que le chômage partiel soit applicable dans notre secteur».

Un travail de fourmi réalisé par «une équipe de quatre personnes» qui ne serait pas reconnu à sa juste valeur mais qui «porterait ses fruits». Si François Koepp refuse de détailler les mesures envisagées lors de ses rencontres avec Lex Delles (DP), ministre des Classes moyennes, il assure que «les mesures trouvées jusqu'à présent permettent de couvrir les besoins d'une majorité d'entreprises du secteur». Seules «20%» d'entre elles auraient des problèmes liés à «des plafonds pas assez élevés», ce qui représenterait quelque 500 entreprises sur les 2.600 que compte l'Horeca et au sein desquelles se trouveraient «ceux qui se retrouvent toujours à manifester». Une affirmation à vérifier dès jeudi, 15h30.

