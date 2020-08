Avec des règles désormais plus strictes et des sanctions plus sévères, le respect des mesures sanitaires s'impose. Mais si elles sont généralement bien acceptées, les gérants et serveurs d'établissement doivent régulièrement rappeler les clients à l'ordre.

L'Horeca doit aussi jouer à la police

(ASdN avec Nadine Schartz) - Plus de restrictions, plus de sanctions, mais pas de quoi effrayer les clients pour autant. Si le gouvernement a décidé de serrer la vis dans le secteur de l'hôtellerie-restauration (Horeca) avec la nouvelle «loi covid», les bars et cafés continuent de se remplir.

Mais si les clients sont au rendez-vous, les places en intérieur sont elles délaissées. «La plupart préfèrent s'asseoir en terrasse en ce moment», note Jos Zerwas, exploitant du bar lounge Wëllem, rue de la Reine dans la capitale. Sa terrasse, qu'il a récemment étendue pour mieux maintenir les distances de sécurité nécessaires, fait carton plein le soir.

Nul n'est censé ignorer la loi, pas même les clients Alors que de nouvelles amendes sont dressées pour non-respect des consignes sanitaires, la nouvelle «loi covid», adoptée ce jeudi, tend à responsabiliser tout autant les consommateurs que les gérants d'établissement.

Malgré l'afflux de clients et la chaleur, pas question de se laisser aller. En effet, pour les restaurateurs, mieux vaut veiller au respect de la réglementation. A savoir, le port du masque, la limitation à dix personnes par tablée ou encore la fermeture à minuit. Car en cas de non-respect, la nouvelle «loi covid» les menace d'une fermeture administrative de trois mois. Une sanction sévère à laquelle pratiquement aucun propriétaire ne devrait pouvoir faire face après la fermeture forcée durant la pandémie.

La tâche n'est cependant pas toujours facile. «Le soir en particulier, nous jouons constamment au policier», explique Jorge Sipas, serveur à l'Urban qui souligne que ce nouveau rôle est «épuisant». Même son de cloche au café Beim Lentz. «En principe, les gens suivent les règles. Cependant, il y a des jours où cela ne se passe pas si bien», explique ainsi Damien Aubergen.

Les bars craignent d'être des «boucs émissaires» Alors que la nouvelle loi covid entre en vigueur ce vendredi, les établissements ne respectant pas les règles sanitaires risquent désormais gros. Si 23 d'entre eux ont d'ores et déjà été sanctionnés par une amende, certains bars et cafés pris en flagrant délit jugent le dispositif disproportionné.

Si les bars et cafés tentent de faire respecter au mieux les mesures sanitaires en place dans leurs locaux, reste qu'une fois le rideau baissé, cette responsabilité ne leur incombe plus. Et les clients qui entendent continuer de faire la fête prolongent la soirée, parfois sans aucun geste barrière.

«Si les bars pouvaient ouvrir leurs portes plus longtemps, les clients y resteraient jusqu'à ce qu'ils soient fatigués», regrette ainsi Jos Zerwas avant d'ajouter qu'ils seraient alors «au moins dans un environnement sûr pendant ce temps.» Un constat d'ailleurs partagé par de nombreux autres professionnels du secteur, à commencer par les représentants de l'Horesca.

