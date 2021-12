Principalement concernés par les nouvelles restrictions sanitaires, les secteurs de l'Horeca et de l'événementiel peuvent désormais faire la demande du chômage partiel pour les mois de décembre et janvier. Elle peut même être rétroactive.

Mesures sanitaires

L'Horeca devient éligible au chômage partiel

La demande de chômage partiel est ouverte pour les secteurs de l'Horeca et de l'événementiel. Concernés par un couvre-feu à 23h, les établissements peuvent désormais déposer leurs dossiers pour profiter de cette mesure pour les mois de décembre et de janvier, indique le gouvernement luxembourgeois dans un communiqué.

Pour être éligibles, les entreprises doivent introduire leur demande sur la plateforme MyGuichet.lu avant le 7 janvier. Cette demande doit être séparée pour chacun des mois. Alors que la mesure doit courir jusqu'au 28 février 2022, les cafés, bars, restaurants et cinémas pourront également recourir au chômage partiel pour le mois de février 2022. Les demandes devront s'effectuer entre le 8 et le 15 janvier.

Liée aux incertitudes causées par la présence du variant Omicron, cette fermeture anticipée a été assortie d'un renforcement des contrôles à l'entrée des établissements. Depuis le 25 décembre, le système 2G+ s'applique au secteur de l'Horeca, ne permettant plus aux personnes simplement testées d'accéder aux bars et restaurants. Les personnes vaccinées ou guéries n'ayant pas bénéficié d'une injection booster doivent, pour leur part, présenter un test négatif ou se soumettre à un test rapide pour pouvoir accéder à l'établissement.

Ce recours au chômage partiel pour les entreprises des secteurs de l'Horeca et de l'événementiel n'est pas l'unique aide proposée par le gouvernement. En effet, lors de l'annonce de ces nouvelles restrictions sanitaires, Xavier Bettel avait assuré que l'Etat mettrait la main à la poche. Pour soutenir les établissements les plus touchés par ces mesures, les aides aux coûts non couverts passent ainsi de 75 à 100%, tandis qu'une aide de relance fixée à 1.250 euros par salarié est également à l'ordre du jour de décembre à février.

