Luxembourg 3 min.

L'heure du coding a sonné

Le ministre de l'Education nationale a présenté ce lundi le projet «Einfach kodéieren» (coder, tout simplement). Une opération qui vise à introduire progressivement le coding dans les classes luxembourgeoises.

(ER) - «Apprendre le coding, c'est apprendre à résoudre des problèmes et comprendre comment réfléchissent les machines. C'est aussi découvrir comment programmer et donc communiquer avec ces machines.» Le 10 septembre dernier, Claude Meisch (DP) n'était pas peu fier de présenter à quelques jours de la rentrée l'initiative «Coder, tout simplement».



Ce lundi, le ministre de l'Education nationale a développé la démarche et les outils qui permettront de rendre le coding et la pensée numérique accessibles à tous. «Cette approche a l'avantage de mobiliser les capacités de l'élève à analyser un problème complexe et à le résoudre pas à pas en le réduisant à une série de problèmes simples», a rappelé le ministre.

Un kit de démarrage a donc été envoyé à toutes les écoles fondamentales avec du matériel pédagogique à utiliser avec ou sans écran ainsi qu'un manuel d'activités, des petits robots,... De plus, afin d'assurer le suivi de la formation, le ministère a mis en ligne une plateforme de ressources pour les enseignants (www.educoding.lu).

Des instituteurs spécialisés en compétences numériques (I-CN) vont également épauler les enseignants pour mener à bien l'implémentation progressive des technologies de l'information et de la communication. Ces 15 personnes auront également pour mission de soutenir, de conseiller et d'assister le personnel enseignant et éducatif dans toutes leurs démarches pédagogiques concernant le coding.

En famille A partir de janvier 2021, plusieurs événements réservés aux parents et aux enfants seront organisés à Luxembourg, Dudelange et Diekirch. L’objectif est de permettre aux parents de découvrir le coding comme stratégie de résolution de problèmes et de mieux comprendre comment leurs enfants sont initiés à cette pratique. Les rencontres sont ouvertes aux parents d’élèves de l’enseignement fondamental. L'inscription est possible à partir de ce lundi 12 octobre via www.educoding.lu/event et sur la page Facebook du ministère.

Enfin en marge de la Semaine européenne du code, qui se déroule du 10 au 25 octobre, 120 classes sont d'ores et déjà inscrites pour les workshops offerts par des experts externes et menés en collaboration avec les enseignants. Le but de ces ateliers est rendre la programmation plus visible, à démystifier en quelque sorte ces compétences.

A noter encore qu'à partir de la rentrée 2021, le coding fera aussi son apparition dans les cycles 1 à 3, de manière transversale (langues, éveil aux sciences, éveil à la création,...). Au lycée, un nouveau cours en sciences numériques intégrera la grille horaire des classes de 7e de l'enseignement secondaire général comme classique à partir de septembre 2021.



Pour rappel, le coding a fait son entrée dans le fondamental lors de la rentrée 2020. Enseigné au cycle 4 dans le cadre du cours de mathématiques, «Einfach kodéieren» doit amener les quelque 52.000 écoliers à développer les compétences clés du 21e siècle indispensables à leur avenir.



