La fête foraine luxembourgeoise connue dans toute l'Europe souffle cette année, sa 679e bougie et ouvrira ses portes ce vendredi 23 août à 17h. Plus que quelques heures à attendre avant de profiter des attractions, stands et jeux.

Luxembourg 1

L'heure de la Schueberfouer a sonné

Amélie Pérardot - Le top départ de la Schueberfouer retentira ce vendredi 23 août à 17h. Si de nombreux adultes et enfants se montrent impatients à l'idée de profiter des 40 manèges, 60 stands de jeux et 73 points de restauration, d'autres n'ont pas attendu cette ouverture pour faire un tour au champ du Glacis.

A chaque nouvelle édition, près de deux millions de visiteurs, soit près de quatre fois la population luxembourgeoise, sillonnent les allées de la fête foraine, cherchent les sensations fortes ou s'offrent des pauses gourmandes. Et ce soir, les yeux des premiers visiteurs seront sans nul doute rivés vers les six nouvelles attractions dont l'Alpina Bahn, plus haut manège jamais monté à la Schueberfouer.

Mais pour réunir autant d'infrastructures sur le champ du Glacis, le travail ne s'est pas fait ces derniers jours. Les forains et leur personnel se sont attelés à la tâche depuis le début du mois d'août. Cette année, pas moins de 231 forains ont ainsi investi les 4,4 hectares du site.