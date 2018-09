Il est temps de reprendre le chemin de l'école. Après deux mois de vacances, le campus francophone a accueilli ce vendredi matin ces premiers locataires pour la rentrée 2018.

L'heure de la rentrée a sonné au lycée Vauban

Il est temps de reprendre le chemin de l'école. Après deux mois de vacances, le campus francophone a accueilli ce vendredi matin ces premiers locataires pour la rentrée 2018.

(SW) - Les classes de premières et de terminales ont ainsi ouvert le bal. 1.400 élèves se sont retrouvés, cartables sur le dos en ce vendredi matin un peu gris. S'ensuivront les maternelles, primaires et collège du campus francophone les 10, 11 et 12 septembre prochains.

Les écoles européennes du Kirchberg et de Mamer ont, elles, déjà effectué leur rentrée le 5 septembre dernier. Les 6.000 jeunes présents dans ces établissements sont ainsi rentrés une dizaine de jours avant leurs camarades luxembourgeois.

La rentrée luxembourgeoise aura en effet lieu le lundi 17 septembre prochain.

Découvrez en images cette rentrée au lycée Vauban!

Steve EASTWOOD

