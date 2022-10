Frank Schneider peut être extradé aux Etats-Unis. La décision doit être signée par le Premier ministre français.

Luxembourg 3 min.

Vers les Etats-Unis

L'extradition de Schneider approuvée par la France

Yannick LAMBERT Frank Schneider peut être extradé aux Etats-Unis. La décision doit être signée par le Premier ministre français.

La cour d'appel de Paris a autorisé la procédure d'extradition de l'ex-espion luxembourgeois Frank Schneider vers les Etats-Unis. Schneider y est recherché dans le cadre d'une affaire de fraude aux cryptomonnaies. La décision doit toutefois encore être approuvée par le Premier ministre français.

Le rôle de Frank Schneider dans l'escroquerie OneCoin Dans un entretien accordé à 100.7, l'ex-agent de renseignement et homme d'affaires a évoqué son rôle dans la fraude OneCoin.

M. Schneider a admis que sa société luxembourgeoise et lui-même travaillaient pour la crypto-escroqueuse présumée Ruja Ignatova, qui est en fuite des forces de police du monde entier qui la recherchent pour une fraude présumée de plusieurs milliards d'euros sur le OneCoin.

Une cour d'appel parisienne (Cour de cassation) a confirmé une décision antérieure d'un tribunal de Nancy d'extrader Schneider vers les États-Unis.

«La phase judiciaire est terminée mais pas la procédure d'extradition» Emmanuel Marsigny, avocat de Schneider

«La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Schneider contre l'arrêt de la chambre d'instruction [de Nancy] qui avait émis un avis favorable à son extradition», a déclaré un porte-parole de la cour dans un courriel mardi.

Cependant, le Premier ministre français doit encore approuver l'extradition et après cela, un dernier recours est possible devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France, a déclaré l'avocat de Schneider, Emmanuel Marsigny.

"La phase judiciaire est terminée mais pas la procédure d'extradition", a déclaré Marsigny au Luxembourg Times mardi, immédiatement après le jugement en appel.

Le jugement du tribunal de Nancy en janvier avait accédé à une demande américaine d'extradition de l'ancien espion et homme d'affaires luxembourgeois, qui est actuellement assigné à résidence à son domicile en France, pour être jugé à New York.



Schneider a tenté d'être jugé au Luxembourg

OneCoin, basé en Bulgarie et enregistré au Belize et à Dubaï, était en fait un système pyramidal qui a escroqué des clients du monde entier pour 4 milliards de dollars (4,1 milliards d'euros), ce qui en fait l'une des plus grandes escroqueries jamais perpétrées, ont déclaré les procureurs américains qui ont demandé l'arrestation d'Ignatova, à partir de 2017.

Schneider avait fait appel à plusieurs reprises au Luxembourg pour lui permettre d'être jugé au Grand-Duché. Le gouvernement luxembourgeois a déclaré précédemment qu'il n'interviendrait pas dans cette affaire compte tenu de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire, selon une réponse à une question parlementaire.

Lors d'une interview accordée aux médias en juin, M. Schneider a confirmé que Sandstone, la société qu'il a fondée après avoir quitté l'agence de renseignement luxembourgeoise SREL en 2008 après huit ans de service, travaillait pour la société de crypto-monnaie. Cependant, Schneider a nié être pleinement conscient de l'ampleur de la fraude éventuelle.

L'implication de Schneider dans d'autres affaires

L'ancien espion a décrit Sandstone comme une «société d'intelligence économique financée par le gouvernement» dans un témoignage donné sous serment dans une affaire distincte devant un tribunal de Tel Aviv en Israël en 2012.

Sandstone est en cours de liquidation volontaire, selon les documents déposés auprès du registre des entreprises du Luxembourg. Schneider est l'unique actionnaire de la société et a été désigné comme son liquidateur, selon les documents publics.

Schneider est également un défendeur dans une autre affaire judiciaire au Luxembourg, concernant le scandale des écoutes téléphoniques autour de l'ancien Premier ministre Jean-Claude Juncker. Il a été acquitté mais le ministère public fait appel de la décision, la procédure d'extradition en cours faisant obstacle à un autre procès au Luxembourg.

Cet article a été publié pour la première fois sur luxtimes.lu

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.