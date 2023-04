Les plans du tronçon de 1,5 km sont prêts. Les travaux devraient commencer à l'automne 2024.

Passage à quatre voies

L'extension de l'A7 jusqu'à Ettelbruck se précise

Nico MULLER

En 2009, le ministre des Travaux publics de l'époque, Claude Wiseler, avait assuré que l'élargissement à quatre voies de la B7 de Colmar-Berg à Ettelbruck était une priorité. Ceci pour des raisons de sécurité, afin de pouvoir ouvrir plus largement le tronçon jusqu'à la sortie Ettelbrück/Schieren, sujet à des embouteillages. Mais jusqu'à présent, rien n'a changé, si ce n'est que les bouchons s'allongent aux heures de pointe.



Mais il se pourrait que les choses commencent à bouger, même si ce n'est pas dans l'immédiat. Ralph Di Marco, porte-parole de l'administration des ponts et chaussées, a indiqué que les plans d'aménagement du tronçon de 1,5 km étaient prêts. Actuellement, on attend encore le feu vert du ministère de l'Environnement concernant les mesures de compensation proposées. Après l'exécution de ces mesures, les travaux sur le tracé pourront commencer, probablement à l'automne de l'année prochaine.

Pont parallèle à la hauteur de Schieren

Dans un premier temps, il est prévu de construire un pont parallèle à hauteur de Schieren, ce qui devrait prendre deux ans. Un an plus tard, soit 18 ans après la première annonce du prolongement de l'autoroute, il sera possible de circuler sur l'ensemble du tronçon, pour un coût estimé à 57,5 millions d'euros.

Ce tronçon de la route du Nord avait déjà été conçu lors de sa planification comme une voie rapide à quatre voies jusqu'au Fridhaff mais pour des raisons de coûts, elle n'a finalement été construite dans les années 1980 qu'en partie à trois voies, en partie à deux voies. Entre-temps, une zone d'activité a été créée au Fridhaff, ce qui soulève la question de savoir si l'élargissement à quatre voies de la B7 jusqu'ici, initialement envisagé, est encore possible. Bien que cela soit difficilement imaginable, il semble que ce soit le cas, car comme l'a confirmé Ralph Di Marco, des études sont en cours.

Fouilles archéologiques

La lenteur de la planification du tronçon Colmar-Berg - Ettelbruck est également liée aux fouilles archéologiques menées sur le site par le Centre national de recherche archéologique (CNRA) à partir de 2013. En effet, des vestiges importants d'une villa romaine ont été découverts au-dessus de Schieren. A partir de 2015, les études de la nouvelle autoroute, qui avaient été stoppées en 2013, ont repris. Le tracé a été légèrement modifié et passe désormais un peu plus loin que le site archéologique.

