L'expulsion d'une famille de réfugiés est reportée

Tiago RODRIGUES Le tribunal avait initialement ordonné son expulsion, mais la famille de Mohammed Ibrahimne ne sera plus contrainte de quitter sa maison ce mercredi. Leur sort sera décidé lors d'une nouvelle audience la semaine prochaine.

La question a été à nouveau reportée. L'audience pour décider de la nouvelle date aura lieu mardi prochain, le 21 février. La famille de Mohammed Ibrahim ne sera plus expulsée de son domicile ce mercredi 15 février, comme le prévoyait une décision de justice.



La famille ne sait donc pas encore quand elle devra quitter son logement - un appartement de deux chambres à coucher dans la capitale - mais elle est consciente que le départ sera inévitable. «Nous devrons peut-être partir à la fin du mois de mars. La dernière fois qu'ils ont reporté l'expulsion, ils nous ont donné environ 40 jours, donc je pense que ce sera pareil cette fois-ci.»

Mohammed vit avec sa femme, 33 ans, et leurs trois enfants, âgés de 13, 9 et 8 ans. Ils ont fui l'Irak et vivent au Luxembourg depuis 2018. Ils ont emménagé dans cette maison en 2020, mais le changement de propriétaire a complexifié leur situation.

Le nouveau propriétaire, qui, selon Mohammed, est âgé d'environ 80 ans et possède au moins sept appartements dans la même rue, dont celui où il vit, dans l'immeuble d'en face, a affirmé avoir besoin de la maison pour des «besoins personnels».

La première décision de justice a été prise en septembre de l'année dernière, ordonnant à la famille de quitter la maison en octobre. Comme ils n'ont pas réussi à trouver un nouveau logement en si peu de temps, ils ont reçu une lettre le 6 décembre, avec une nouvelle date d'expulsion: soit ils partaient avant le 2 janvier 2023, soit ils étaient expulsés le 4. En d'autres termes, ils avaient un préavis de 27 jours pour quitter l'appartement.

Nous devrons probablement payer à nouveau 800 euros pour la décision du tribunal.

Cependant, la famille n'a pas réussi à trouver un nouveau foyer avant la fin de l'année dernière. L'avocat a de nouveau demandé un report de la décision du tribunal. Le 24 janvier, ils ont reçu une nouvelle lettre. Cette fois, la date limite pour quitter l'appartement était le 13 février (ce lundi), sinon ils seraient expulsés le 15 à 9 heures.

Des frais de justice à payer à chaque fois

Entre la date précédente et la nouvelle, il y a 42 jours. De la date de réception de la lettre à l'expulsion, 22 jours. Aujourd'hui, Mohammed attend la nouvelle décision: «Nous devrons probablement payer à nouveau 800 euros pour la décision du tribunal.»

Pour chaque demande de report de l'expulsion, il y a des frais de justice à payer: les locataires ont reçu une facture de 878 euros pour la première décision, et une autre de 880 euros pour la seconde. En outre, le couple continue de payer chaque mois son loyer de 1.600 euros, plus les charges, et a également payé les 15 premiers jours de ce mois, malgré l'ordre d'expulsion.

Pour l'instant, Mohammed et sa femme sont tous deux au chômage et cherchent toujours du travail. Ils sont inscrits à l'ADEM et suivent un cours de langue pour apprendre le français. Le seul revenu de la famille est la subvention de l'État car elle bénéficie du statut de protection temporaire au Luxembourg.

«Impossible de trouver une maison»

Le couple cherche désespérément à trouver une nouvelle maison, mais les conditions exigées par les agences immobilières sont de plus en plus difficiles. Comme ils ont trois enfants, l'appartement devrait avoir au moins trois chambres.

Ils doivent également disposer d'un CDI (contrat de travail à durée indéterminée) et d'un revenu mensuel trois fois supérieur au loyer, ce qui, pour une maison de trois chambres à coucher, «ne coûte pas moins de 1.800 euros». Autrement dit, qui est pratiquement «impossible» à payer. Le couple devrait gagner au moins 5.400 euros.

Nous avons essayé de contacter tous les services sociaux, mais ils disent qu'ils n'ont pas de maisons. Ils ne peuvent nous guider que lorsque nous sommes déjà dans la rue.

L'Irakien a demandé de l'aide à plusieurs associations, les informant qu'il allait être expulsé, mais toutes ont répondu qu'elles n'avaient pas de logement disponible et qu'elles ne pouvaient pas l'aider. Seule la commune de Luxembourg a répondu que si elle avait une maison libre, elle prendrait contact, mais qu'elle ne pouvait rien promettre.

«Personne ne peut nous aider. Nous avons essayé de contacter tous les services sociaux, mais ils disent qu'ils n'ont pas de maisons. Ils ne peuvent nous guider que lorsque nous sommes déjà dans la rue. Nous ne savons pas quoi faire.»

Contacto a tenté d'obtenir une réaction de l'assistance sociale, mais celle-ci a répondu qu'elle «ne pouvait pas commenter l'affaire en raison du secret professionnel».

Les expulsions suspendues jusqu'au 31 mars

Les expulsions sont actuellement suspendues jusqu'au 31 mars. Il existe toutefois deux exceptions à la loi: les propriétaires peuvent expulser les locataires en cas de dégradation de l'état du bien ou simplement en prétendant qu'ils ont besoin du logement pour des besoins personnels. Le propriétaire de la maison où vit la famille de Mohammed a affirmé avoir besoin de la propriété pour un «usage personnel».

Légalement, le propriétaire peut demander à ce que le logement soit libéré s'il a l'intention de l'occuper ou qu'il soit occupé par un parent ou un membre de la famille jusqu'au troisième degré. Dans ce cas, il doit envoyer une lettre de résiliation au locataire, qui a six mois pour quitter le logement.

La loi modifiée du 21 septembre 2006 sur les baux d'habitation prévoit toutefois également une sanction lorsque le motif de besoin personnel invoqué par le propriétaire n'est pas authentique. Le texte précise que «l'ancien locataire a droit à une indemnité si, dans les trois mois suivant son départ, les locaux ne sont pas occupés aux fins indiquées comme motif de la résiliation du bail, soit dans le préavis de résiliation du bail, soit dans la demande d'introduction de l'instance, soit dans le jugement».

Selon une source du ministère du logement, le propriétaire «doit prouver qu'il a personnellement habité le logement, par exemple avec un certificat de résidence». S'il ne peut pas le prouver, les coûts peuvent être assez élevés. «Si le tribunal considère que le motif invoqué pour empêcher la prolongation légale était frauduleux, le locataire a droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs au montant d'une année de loyer», a indiqué la même source à Contacto, citant le texte de loi.

«Le gouvernement s'est dégonflé» La décision de suspendre toutes les expulsions jusqu'au 31 mars 2023 a été prise lors d'un Conseil des ministres en octobre dernier pour aider les locataires dans une période marquée par l'inflation et la crise énergétique, mais la loi n'a été publiée que le 23 décembre et n'est en vigueur que pour trois mois: janvier, février et mars. «Le gouvernement avait l'ambition de faire passer une loi qui suspendrait les expulsions en hiver, une sorte de trêve hivernale, comme cela existe en France, par exemple. Cette suspension était censée être automatique, de sorte que les personnes qui seraient expulsées n'avaient rien à faire et que les huissiers ne pouvaient plus procéder à des expulsions», souligne Me Naïma El Handouz. Toutefois, lorsque la loi a été adoptée, le texte a été modifié. «Le régime établi par la loi est similaire aux demandes de sursis déjà en vigueur depuis 2006, c'est-à-dire que l'expulsé doit demander un sursis aux tribunaux. La seule différence est que la nouvelle loi dit que la procédure est suspensive, mais en réalité, même sous l'ancienne loi, les huissiers suspendaient les expulsions lorsqu'une demande de sursis était en cours. On peut donc dire que ''le gouvernement s'est dégonflé''», critique l'avocat.

Cet article a initialement été publié sur le site de Contacto.

(Traduction: Megane Kambala)

