Luxembourg 3 min.

Avis de la CCDH

L'exécutif doit mieux lutter contre la désinformation

Pour accompagner la nouvelle loi covid, qui doit être soumise au vote des députés cette semaine, la commission consultative des droits de l'homme estime qu'une meilleure stratégie de communication doit être mise en œuvre.

(BaL avec Annette WELSCH) Croissance des nouveaux cas, hausse des hospitalisations aussi bien en soins normaux qu'en unité de soins intensifs, pas de doute, la situation sanitaire exige la mise en place de nouvelles restrictions. Présentées fin novembre par Paulette Lenert (LSAP) et Xavier Bettel (DP), ces dernières doivent rentrer en vigueur en janvier, après un débat et le vote à la Chambre des députés qui doit se tenir ce jeudi.

Si ces nouvelles mesures sont jugées «compréhensibles» par la commission consultative des droits de l'homme (CCDH), l'organe regrette qu'un fossé continue de se creuser entre vaccinés en non-vaccinés. Dans un avis concernant le nouveau projet de loi covid, la CCDH se questionne particulièrement sur la nécessité de l'extension du régime CovidCheck au monde du travail. Cette restriction, qui pèsera sur le porte-monnaie des non-vaccinés, contraints de se tester à leur charge régulièrement, pourrait engendrer des difficultés financières pour les personnes précaires.

Pour être appliquées, les mesures covid doivent être ''justifiées et proportionnées''. Ainsi la CCDH se demande si l'application du CovidCheck au monde du travail répond à ces deux principes. «Les militants des droits humains exigent une protection de la santé au travail pour tous, quel que soit leur statut vaccinal, et appellent les employeurs à autoriser davantage de télétravail si cela est souhaité et organisationnellement possible», recommandent par ailleurs les membres de la commission.

Alors que la nouvelle loi covid prévoir d'assortir les contrôles du dispositif CovidCheck à une vérification d'identité, la commission appelle à la prudence contre les abus. Elle conseille au gouvernement d'émettre des directives précises correspondant aux différentes situations de contrôle et des pièces d'identité pouvant être présentées.

Le CCDH regrette en outre qu'«une minorité» profite des «inquiétudes compréhensibles» de certaines personnes pour instaurer un climat anxiogène en instrumentalisant le doute. «En aucun cas, cela ne doit justifier la violence ou les attaques contre les principes démocratiques», appuie l'institution.



Afin de pallier les contestations, qui ne peinent pas à se faire entendre ces dernières semaines, l'organe recommande au gouvernement d'améliorer sa stratégie de communication autour du virus, afin de lutter au mieux contre la désinformation. «Il est certain que les doutes sur les vaccinations ne peuvent être levés qu'avec une communication claire, adaptée, accessible et transparente.» Pour apaiser les peurs des réticents à l'injection, la CCDH recommande une communication basée sur la patience et la compréhension, qui utiliserait davantage les réseaux sociaux et s'appuierait sur les entreprises.

Après son vote, la nouvelle loi covid doit rester en vigueur jusqu'à la fin du mois de février. En faisant peser ces nouvelles restrictions sur les non-vaccinés, l'exécutif espère éviter la mise en œuvre de mesures plus contraignantes comme un confinement. De son côté, le Conseil d'Etat n'avait émis aucune opposition à l'application de la version 2G (guéri ou vacciné) du CovidCheck dans le domaine des loisirs. Dans un nouvel avis rendu le 14 décembre, les Sages réitèrent cependant leur volonté de rendre les tests gratuits pour les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner.

