L’examen du Gafi reporté à 2021

Anne-Sophie DE LA BARRE DE NANTEUIL-BEDEL Le groupe d’action financière en charge notamment de la lutte contre le blanchiment a annoncé mardi avoir modifié le calendrier de sa prochaine tournée, en raison de la pandémie. Les évaluations du Luxembourg se trouvent ainsi décalées d’un an.

Initialement prévu à l’automne 2020, le passage au crible des mesures mises en place par le Luxembourg pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme se trouve reporté. L'audit mené par les experts du Gafi n'aura en effet pas lieu avant octobre 2021, comme l'a annoncé mardi soir le ministère des Finances. Une décision justifiée par la nécessité de prendre «des mesures de précaution», alors que la crise sanitaire continue de faire des victimes à travers le monde.

Lors de ces évaluations, la structure intergouvernementale créée en 1989 se penchera plus particulièrement sur l'application des mesures mises en place par le Grand-Duché, plus de six ans après les révélations des LuxLeaks. En d’autres termes, le pays devra prouver que ses avancées législatives sont bien suivies de faits, malgré le manque de personnel qualifié.

En début d’année, Patrick Konsbruck, substitut du procureur au parquet économique et financier et Max Braun, directeur de la cellule de renseignement financier, réclamaient en effet «plus de magistrats et de techniciens» pour combattre des crimes de plus en plus «complexes».

Pour mémoire, le dernier rapport du Gafi sur le Luxembourg remonte à 2014 et indiquait que le pays avait «accompli des progrès significatifs pour remédier aux défaillances constatées dans le rapport 2010 et pourrait être retiré du processus de suivi régulier».

