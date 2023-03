Il y a quelques semaines, Tommy Klein a quitté son poste chez Ilres. Ce vendredi 10 mars, il a été présenté comme le nouveau conseiller et candidat du Parti Pirate.

L'ex-directeur d'Ilres devient candidat aux législatives pour les Pirates

Le slogan «Les bonnes solutions pour aujourd'hui et demain», présenté par le Parti Pirate pour les élections de 2023, a beaucoup moins intéressé, vendredi 10 mars, que la personnalité de l'ex-directeur de l'Ilres, Tommy Klein. La veille, la rumeur de s candidature sur la liste électorale des Pirates avait fait le tour du Luxembourg.

L'annonce de son retrait de ses fonctions au sein de l'institut d'études de marché le 24 février 2023 était inattendue. On connaît désormais le contour de cette «nouvelle aventure professionnelle»: Tommy Klein sera à la fois conseiller du Parti pirate et candidat aux élections législatives dans la circonscription du Centre.

«Avec Tommy Klein, nous obtenons une expertise au sein de notre groupe qui sera très importante pour notre travail politique jusqu'en octobre. Ensuite, nous espérons qu'il sera lui-même l'un des députés Pirates de la Chambre», déclare le député Marc Goergen, qui sera le coordinateur de la campagne électorale. Il sera assisté par Tommy Klein en tant que co-coordinateur.

Après dix ans, j'ai eu envie de ne plus me contenter de commenter, mais d'avoir mon mot à dire. Tommy Klein, conseiller et candidat des Pirates

«Pendant dix ans, j'ai exercé un métier qui me permettait d'alimenter l'actualité politique en chiffres et de la commenter objectivement. Puis j'ai eu envie de participer et d'agir moi-même. Et surtout de faire partie de l'histoire d'un parti», a expliqué l'ancien patron d'Ilres pour justifier son entrée en politique.

Tommy Klein ambitionne de contribuer à façonner l'actualité politique du Luxembourg. Photo: Guy Jallay

Selon Tommy Klein, Ilres a souvent démontré, chiffres à l'appui, «que nous vivons dans une société où les intérêts, les ambitions et les préoccupations des gens ne reflètent pas ce qui est décidé en politique». Le décalage entre les problèmes et les solutions proposées est grand, a poursuivi le nouveau candidat du Parti Pirate.



«Actuellement, nous vivons dans une société de fossés. Des fossés entre la politique en tant qu'institution et notre société. Il y a trop de réalités différentes», estime-t-il. «Il faut une autre politique. Une politique qui met de l'ordre dans tout ça, qui est beaucoup plus proche des citoyens, qui leur permet enfin d'avoir leur mot à dire et de participer activement à l'élaboration des politiques.»

Comme je m'identifie aux valeurs que défendent les Pirates, la décision a été relativement facile à prendre. Tommy Klein

S'il a choisi les Pirates, c'est «parce qu'ils représentent une politique pragmatique, une politique qui place le citoyen au centre, qui cherche des solutions équitables». La transparence, la participation citoyenne, l'égalité des chances et la justice sont des valeurs auxquelles il s'identifie également, «c'est pourquoi la décision a été relativement facile à prendre», explique Klein.

Pas de conflit d'intérêt

Comment en est-on arrivé là? Sven Clement ne le cache pas: «Nous voulions nous renforcer en général. Comme probablement chaque parti au Luxembourg, nous étions clients chez Ilres, nous avons donc eu des contacts réguliers avec Tommy au niveau professionnel ces dernières années. Aux alentours des vacances de Noël, il est apparu lors d'une discussion qu'il cherchait quelque chose de nouveau. Nous avons alors constaté que nous étions sur la même longueur d'onde, tant sur le plan professionnel que politique.»

Une fois la décision prise, j'ai immédiatement démissionné et me suis retiré des affaires opérationnelles. Tommy Klein

La question d'un éventuel conflit d'intérêt s'est naturellement posée, après tout, Tommy Klein a également travaillé avec d'autres partis en tant que directeur de l'Ilres. L'intéressé a répondu qu'il n'était pas le premier à être passé d'Ilres à la politique au cours des dernières années et qu'une fois la décision prise, il avait immédiatement démissionné et s'était retiré des affaires opérationnelles, n'ayant donc plus aucun contact avec les clients.

«Les bonnes solutions pour aujourd'hui et demain», le slogan 2023 pour l'année des super-élections est le résultat d'une enquête menée auprès des membres du parti -ils sont aujourd'hui près de 700- a fait savoir Marc Goergen. Cette devise se justifie parce que «nous proposons des solutions, alors que les autres partis ne parlent que de problèmes. Les problèmes sont aigus, c'est pourquoi les solutions doivent venir aujourd'hui», a souligné le parti. Une plateforme de démocratie de base (mengleisung.lu) sera mise en ligne pour permettre à chaque citoyen de faire part de ses solutions.

Les listes sont prêtes dans sept communes Le Parti Pirate a déjà des listes définitives dans les communes de Luxembourg, Hesperange, Charage, Sanem, Remich, Tétange et Pétange. D'autres listes sont en cours d'élaboration à Differdange, Esch, Kehlen et Mersch. Les Pirates se présentent avec des candidats individuels à Redange (deux candidats), Leudelange (deux), Colmar-Berg (deux) et Vichten (un candidat). La campagne sous le slogan «Pirat ginn» est encore en cours, de sorte que d'autres listes et candidats peuvent s'y ajouter. Comme l'a expliqué Sven Clement, les listes pour les élections communales doivent être aussi représentatives que possible, aussi bien en termes de sexe que de nationalité. Le programme-cadre pour les élections communales sera présenté le 5 mai lors du congrès national du parti. Les listes finales seront alors dévoilées.

