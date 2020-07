Le Premier ministre Xavier Bettel a commenté les derniers chiffres d’infections au covid-19 indiquant que s'il prenait de prochaines mesures «ce ne seront pas des mesures d'assouplissement». Rien que la semaine dernière, 402 nouvelles infections ont été recensées, mais, pour la ministre de la Santé Paulette Lenert, il est encore trop tôt pour parler de deuxième vague.

«L'évolution de la courbe reste inquiétante»

Un cap a été franchi, hier. Alors que la ministre de la Santé figurait parmi les invités d'honneur aux célébrations de la Fête nationale à Paris, le Grand-Duché franchissait la barre symbolique des 5.000 personnes détectées positives au covid-19 et 100 nouvelles infections en 24 heures étaient signalées. Une progression inédite depuis le 10 avril dernier. Quelle régression! Pas de doute, le virus poursuit son oeuvre, d'autant que parmi la population mais aussi certains secteurs d'activité (comme l'Horesca), la vigilance baisse.

Dernièrement, dans une récente interview au Luxemburger Wort, Paulette Lenert reconnaissait qu'il allait sans doute falloir changer de ton dans la communication officielle. Le moment semble venu, et l'annonce d'une intervention conjointe de la ministre de la Santé et du Premier ministre Xavier Bettel cet après-midi (14h) laisse augurer de possibles remontrances et une sévérité accrue dans les obligations liées au déconfinement.

Alors certes, la ministre LSAP et le chef du gouvernement DP tirent de leur gestion de crise un regain de popularité aux yeux des électeurs, mais cela ne saurait durer si l'infection pulmonaire vient à se propager, si les décès reprennent de plus belle, si les services de soins s'engorgent, si l'économie s'essouffle, si le Luxembourg se retrouve isolé en raison de ses chiffres de testing (aussi bienvenue soit l'opération de dépistage généralisée).

Déjà l'opposition parlementaire gronde. Ce mercredi midi, elle s'est unie pour déplorer un manque de d'informations sur l'état de santé réel du pays. Quel taux de cas asymptomatiques parmi les cas positifs? Combien de personnes placées en retrait de la société en raison des mesures de confinement après tracing? Quel a été l'impact viral du rassemblement des groupes d'élèves dans le fondamental? Qui est à l'origine des nouveaux clusters de contamination (travail, famille, fêtes privées)? Cela en fait des interrogations passées sous silence jusqu'à présent pour ne pas apeurer les esprits.

Et puis aussi, quelle fermeté adopter non seulement vis-à-vis des citoyens luxembourgeois, mais aussi des pays qui en viennent à se replier face à tout voyageur en provenance du Grand-Duché (Belgique ou Allemagne compris)? Même le ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn, pourtant rodé à la diplomatie, n'arrive plus à rassurer ses partenaires étrangers alors qu'à l'intérieur du pays on joue encore l'air du "Tout va très bien"...

Alors, non, tout ne va pas si bien. Oui, les réserves de masques sont constituées pour quatre mois, les plans de prolongation du dépistage à l'automne s'organisent mais trop de choses doivent être dites les yeux dans les yeux entre dirigeants et population. C'est sans doute le bon moment.





