Sanctionnée par le Parlement européen pour des faits de harcèlement moral, l'eurodéputée libérale pourrait également être exclue du parti. Un conseil des sages doit statuer sur son avenir politique au Luxembourg.

L'éviction de Monica Semedo en discussion au DP

(Jmh) - L'effet boule de neige pourrait être dévastateur pour Monica Semedo. Une semaine après avoir été officiellement suspendue de ses fonctions pour mobbing par le Parlement européen, l'élue pourrait perdre bien plus que ses indemnités pendant 15 jours. Dans un communiqué publié lundi, le DP annonce qu'un comité des sages sera convoqué pour «donner son avis sur les conséquences de la décision du Parlement européen sur l'adhésion de Madame Semedo». Autrement dit, l'ancienne présentatrice de RTL Télé Lëtzebuerg pourrait officiellement perdre son étiquette d'élue libérale.

Si aucune date de réunion de cette commission n'a, pour l'heure, été donnée, le communiqué précise qu'en attendant, Monica Semedo est mise sur la touche puisqu'elle ne pourra participer aux différents comités du parti. Dans un message vidéo, Corinne Cahen (DP), présidente du parti, enfonce un peu plus le clou en assurant que «le DP se distancie formellement du mobbing et de toute forme de harcèlement» et précisant «ne pas accepter que quelqu'un soit harcelé sur son lieu de travail».

Si Claude Lamberty (DP), secrétaire général, indiquait la semaine dernière que l'affaire était «close», il précise lundi que «le DP n'est pas seulement un parti avec des valeurs et des règles claires, mais aussi un parti qui ne se contente pas de lâcher des gens sans d'abord parler calmement aux organes compétents». Et ce dernier d'estimer qu'«en plus d'être une politicienne, Monica Semedo est aussi un être humain», au centre d'«innombrables insultes racistes», notamment sur les réseaux sociaux.

Cette prise de position officielle des instances dirigeantes du parti libéral intervient trois jours après la réponse de Xavier Bettel (DP) qui avait indiqué «condamner fermement le harcèlement». Sans toutefois vouloir avancer plus avant, le Premier ministre assurant ne pas avoir «suffisamment étudié le dossier». Pour mémoire, l'eurodéputée de 36 ans a été officiellement reconnue coupable de mobbing auprès de plusieurs de ses anciens collaborateurs européens après qu'une enquête interne a pu monter un dossier d'une centaine de pages, contenant témoignages démontrant «insultes, traitements agressifs, intimidations et attaques en public».

Cette dernière s'était officiellement excusée par communiqué, avançant comme défense le fait d'«avoir été exigeante», aussi bien envers elle qu'envers son équipe. Une attitude qui aurait créé, selon elle, «des tensions insurmontables». Selon les dernières données de l'Inspection du Travail et des Mines, seules huit plaintes ont été officiellement déposées au Luxembourg pour harcèlement moral sur le lieu de travail.

