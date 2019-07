L'euthanasie considérée comme une mort naturelle

Le conseil de gouvernement a adopté, jeudi 11 juillet, la modification du projet de loi visant à «assimiler la mort d’une personne décédée à la suite d’une euthanasie ou d’une assistance au suicide à une mort naturelle».

Les droits et obligations des patients souhaitant se donner la mort par euthanasie au Luxembourg vont désormais changer. Alors que le débat français autour de Vincent Lambert, patient en état végétatif depuis 11 ans, prenait fin jeudi matin avec son décès, le gouvernement luxembourgeois a adopté une nouvelle directive concernant l'euthanasie et l'assistance au suicide dans le pays.

Ainsi, dix ans après son entrée en vigueur en 2009, ce projet de loi propose désormais «d'assimiler la mort d’une personne décédée à la suite d’une euthanasie ou d’une assistance au suicide à une mort naturelle».

Plus un suicide

Ainsi, les conséquences du décès «seront clarifiées», selon le ministre de la Santé, Etienne Schneider, notamment en ce qui concerne les circonstances de la mort, «particulièrement dans le cadre d’une assurance-vie que le patient décédé a éventuellement souscrite», a expliqué le ministre LSAP.

En effet, actuellement, l'euthanasie et l'assistance au suicide sont considérées comme équivalentes à un suicide ; or la loi de 1997 sur le contrat d'assurance ne «couvre pas le suicide de l'assuré survenu moins d'un an après la conclusion du contrat». Un point qui inquiétait déjà le député Marc Angel en 2018, dans une question parlementaire.

Pour la Commission nationale de contrôle et d’évaluation de la loi sur l’euthanasie, qui «déplore fortement l’attitude des compagnies d’assurance et du gouvernement» sur la question, la réponse est donc désormais clarifiée: «l’euthanasie et l’assistance au suicide ne seront plus considérées comme équivalentes à un suicide».

Ce projet de loi était une volonté de longue date du gouvernement, qui souhaitait mettre en place une stratégie visant notamment à «respecter le choix du patient», «réduire les inégalités d'accès» ou bien encore «former les professionnels».

71 euthanasies en dix ans

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’euthanasie et l’assistance au suicide, le nombre des déclarations d’euthanasies reste constant.

La loi exige entre autres que le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fasse état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable sans perspective d’amélioration, résultant d’une affection accidentelle ou pathologique.

À titre d’exemple, au cours des années 2017-2018, les affections étaient dans deux cas d’euthanasie une maladie neurodégénérative, dans un cas une maladie neuro-vasculaire, dans un cas une maladie systémique et dans tous les autres cas des cancers.





