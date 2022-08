La dernière participation du Grand-Duché au Concours Eurovision de la chanson remonté à 1993, il y a presque une trentaine d'années donc.

L'Eurovision encore et toujours sans le Luxembourg

Il est loin le temps où le Grand-Duché s'illustrait sur le concours Eurovision de la chanson. Il faut remonter à 1993 pour retrouver la dernière participation du Luxembourg au concours européen de la chanson. Cette année-là, après pas moins de 37 ans de participation, le Luxembourg terminait à la vingtième place sur un total de 25 participants.

Une tuile pour l'un des pays fondateurs du concours qui, depuis lors, n'a plus jamais tenté l'aventure, préférant se retirer de la compétition en raison de «motifs financiers». Et malheureusement, le retour du Grand-Duché ne se fera pas encore lors de l'édition 2023. L'occasion aurait pourtant été belle, 30 ans après la dernière participation. Toutefois, il a été confirmé que le Luxembourg ne participera à l'Eurovision 2023 qui aura lieu au Royaume-Uni, malgré la victoire de l'Ukraine en 2022, guerre oblige.

Une trop grosse pression financière

Le Luxembourg est le troisième pays ayant confirmé qu'il ne reviendra pas l'année prochaine, après Andorre et la Slovaquie. Contacté par le média ESCToday, spécialisé dans l'actualité liée au concours, RTL a déclaré que son intention était de se concentrer davantage sur les reportages d'actualité, par opposition à la musique et au divertissement. Ils ont également avoué que le financement d'une participation à l'Eurovision serait également une contrainte financière conséquente.

La nouvelle aura de quoi décevoir les irréductibles Luxembourgeois qui espèrent à nouveau que le Luxembourg brille sur la scène musicale européenne. Il faut dire que les ambassadeurs grand-ducaux de qualité ont été nombreux. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le pays est encore aujourd'hui l'un des plus titrés de l'Eurovision avec cinq victoires au total.

La première en 1961, avec la chanson «Nous les amoureux», interprétée par Jean-Claude Pascal à Cannes. Le chanteur, acteur et écrivain est mort en 1992, des suites d'un cancer de l'estomac. En 1981, pour célébrer le vingtième anniversaire de sa victoire, Jean-Claude Pascal a retenté l'expérience Eurovision. Il finira toutefois 11e cette fois-là.

Le second succès luxembourgeois à l'Eurovision est sans doute le plus marquant et a lieu en 1965 en Italie, à Naples. Là, une certaine France Gall, âgée de 17 ans à peine, interprète la chanson désormais cultissime «Poupée de cire, poupée de son». Un titre écrit et composé par l'illustre Serge Gainsbourg, qui avait repéré le talent précoce de la chanteuse décédée en 2018.

Pour l'anecdote, Gainsbourg avait, peu de temps avant le début du concours, menacé de retirer la chanson du concours. En cause, un conflit avec l'orchestre italien qui pestait contre l'attitude de l'homme à tête de chou. Après le concours, la chanson rencontra un immense succès en Europe. Elle est d'ailleurs toujours considérée par les experts comme l'une des meilleures chansons présentées au concours.

Pour la troisième victoire, ce sera en 1972 avec la chanson «Après toi» chantée par Vicky Leandros, une chanteuse grecque, et composée par son propre père. Il apparaît que la chanson semble avoir été l’un des plus grands succès commerciaux de l’histoire de l'Eurovision.

Il n'aura fallu qu'une année au Luxembourg pour décrocher son quatrième succès. C'est en effet en 1973 que la chanteuse française Anne-Marie David interprète sa chanson «Tu te reconnaîtras», qui remporte un immense succès au concours si bien que le titre engrange 129 votes sur les 160 possibles, ce qui représente un record à l'époque.

Mais en 1974, le Luxembourg, lauréat de l'édition précédente et qui devait donc à nouveau être le pays-organisateur, n'a pas pu se charger de l'organisation, faute de budget. La BBC est venue à la rescousse du Grand-Duché en reprenant en main celle-ci. Le concours aura lieu à Brighton et verra un certain groupe suédois nommé ABBA s'imposer...

Enfin, le triomphe ultime interviendra en 1993 avec «Si la vie est un cadeau», par Corinne Hermès, une autre artiste française dont le dernier projet musical est assez récent puisqu'il date de 2019.

Et puis, le Luxembourg a également compté de nombreux ambassadeurs de qualité à l'Eurovision, sans que ceux-ci parviennent toutefois à décrocher la timbale. Pêle-mêle: Nana Mouskouri (8e en 1963), Hugues Aufray (4e en 1964), Michèle Torr (10e en 1966), Jeane Manson (13e en 1979), Plastic Bertrand (21e en 1987) ainsi que Lara Fabian (4e en 1988).

L'histoire retiendra donc qu'avec leur titre «Donne-moi une chance» interprété en 1993, le duo pop luxembourgeois «Modern Times» sonnera le glas du Grand-Duché à l'Eurovision. «J'avais le sentiment que le Luxembourg ne voulait pas gagner parce que cela l'obligeait à organiser le concours suivant», a confié Jimmy Martin, musicien du groupe, il y a quelques années.





