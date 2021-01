L'enveloppe accordée dans le cadre du plan REACT-EU servira à cofinancer la campagne de dépistage covid mais aussi les dépenses en lien avec le dispositif de chômage partiel

L'Europe débloque 140 millions pour le Luxembourg

Face à la crise covid, sanitaire autant qu'économique, l'Europe avait décidé au printemps dernier de dégager un budget exceptionnel de 750 milliards d'euros. Une somme servant à financer le plan de relance NextGenerationEU. Et c'est dans ce cadre que 47,5 milliards avaient été fléchés vers l'initiative REACT-EU devant aider les Etats membres à lutter contre les conséquences de l'épidémie en cours.



Et voilà maintenant l'enveloppe luxembourgeoise versée dans les caisses de l'Etat. Il s'agit de 139,8 millions d'euros dont la destination est d'ores et déjà précise. Ainsi, ce «soutien d'urgence» retombera dans les budgets des ministères du Travail et de la Santé, chacun ayant une action possible à cofinancer en déduction des montants déjà envisagés dans le cadre du budget du pays.

La plus grande part de l'allocation versée par la Commission sera ainsi gérée par les services de Dan Kersch (LSAP). Le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire se voit ainsi soutenu à hauteur de 70 millions d'euros pour ses dépenses en matière de chômage partiel. Depuis mars, le gouvernement a en effet fait le choix de verser 80% des salaires (voire 100% pour le salaire social minimum) des employés d'entreprises dont l'activité se trouve fortement amputée par les impacts de la crise.

Ainsi, entre les mois de mars à juin 2020, pour la première version du dispositif de chômage partiel «covid», quelque 448 millions d'euros auront été attribués pour assurer le versement des paies de près de 375.000 salariés. Depuis l'été, ce régime a pris de nouvelles formes et le nombre des entreprises bénéficiaires n'a cessé de grimper. En décembre, pas moins de 5.473 sociétés avaient ainsi vu leur demande validée par le Comité de conjoncture. Nombre le plus haut enregistré dans l'histoire du pays.

Si, le ministère de l'Economie ne peut fournir de décompte des sommes attribuées à ce jour dans le cadre du chômage partiel, les 70 millions d'euros de l'Europe ne sont qu'un petit coup de pouce. A titre de comparaison, les seules sommes attribuées dans ce cadre au secteur de l'hôtellerie-restauration s'élèvent à 131 millions, selon des informations transmises par le ministère des Classes moyennes cette semaine.

REACT-EU octroie également près de 60 millions d'euros pour le ministère de la Santé. Une aide qui permettra cette fois de cofinancer les frais liés à la mise en place du dépistage massif covid, le Large Scale Testing. Et plus particulièrement sa phase 2 lancée depuis septembre.

La subvention étant à répartir sur deux lignes budgétaires : dépenses liées à l'achat de matériels de test pour les analyses et prise en charge d'une partie des coûts de sensibilisation du grand public.

A noter que des fonds européens, pour 10 millions d'euros, ont également été accordés pour soutenir la campagne de vaccination anti-covid. Débutée le 28 décembre dernier (deux jours après l'arrivée des premières doses) celle-ci a déjà permis de ''piquer'' 6.193 volontaires, personnels de santé ou seniors.

