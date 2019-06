L'euphorie du bac au lycée Vauban: 99% de réussite

Décrocher le sésame, peut être vécu comme une «libération», une «consécration» ou «la fin des vacances». C'était l'effervescence, jeudi soir, sous le grand préau à l'entrée du Lycée Vauban qui affiche un taux de réussite de 99%.

Maurice FICK Décrocher le sésame, peut être vécu comme une «libération», une «consécration» ou «la fin des vacances». C'était l'effervescence, jeudi soir, sous le grand préau à l'entrée du Lycée Vauban qui affiche un taux de réussite de 99%.

Tandis qu'au Luxembourg les résultats du bac 2019 sont tombés les trois premiers jours de cette semaine, les élèves qui ont passé le bac pour la première fois au campus francophone Vauban à Luxembourg-Gasperich se sont retrouvés devant les portes d'entrée du lycée où les résultats ont été affichés à 17h30.



Dans une ambiance électrique, avant que les listes officielles ne soient accrochées, des cris de joie, des rires nerveux fendaient régulièrement la foule des ados et des parents venus les soutenir. Les doigts rivetés sur leur téléphone portable, les élèves apprenaient l'obtention ou non du précieux sésame pour les études supérieures via le site internet de l'académie de Lille. C'est que le centre d'examen officiel du Luxembourg pour l'enseignement français dépend de Lille.



Avant les épreuves de rattrapage de ce vendredi qui se dérouleront à Luxembourg en visioconférence et non à Bruxelles comme jusqu'ici, «nous obtenons déjà un score de 96% de réussite, c'est quasiment la même chose que l'année dernière», explique Anne-Marie Thiébert, proviseur-adjoint.

99% de taux de réussite



Les résultats définitifs du baccalauréat 2019 tombés vendredi 28 juin indique que le taux de réussite au baccalauréat au Lycée Vauban est de 99%. Soit autant qu'en 2017.



153 élèves admis au baccalauréat à l'issue du premier groupe obtiennent une mention (Très bien, Bien ou Assez Bien) soit 83% des élèves, répartis comme suit :

61 élèves, soit 33% obtiennent une mention Très Bien (23% en 2018)

51 élèves, soit 28% obtiennent une mention Bien,

41 élèves soit 22% obtiennent une mention Assez Bien.



Une élève inscrite en série Littéraire option internationale du baccalauréat allemand se distingue avec une moyenne de 19,74/20. C'est la major de la promotion 2019.