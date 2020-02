Seul pays européen à posséder une législation permettant l'exploitation des ressources disponibles hors de l'atmosphère, le Luxembourg souhaite continuer à innover en mettant au point un cadre définissant «les valeurs nécessaires à l'utilisation pacifique de l'espace». Une mission confiée depuis 2018 à Erny Gillen.

L'éthique, «nouvelle carte maîtresse» du secteur spatial

Jean-Michel HENNEBERT Seul pays européen à posséder une législation permettant l'exploitation des ressources disponibles hors de l'atmosphère, le Luxembourg souhaite continuer à innover en mettant au point un cadre définissant «les valeurs nécessaires à l'utilisation pacifique de l'espace». Une mission confiée depuis 2018 à Erny Gillen.

Trace la plus spectaculaire laissée par Étienne Schneider (LSAP) au ministère de l'Économie, l'initiative spaceresources.lu n'en finit plus d'étendre son champ d'action. Initié en 2016, concrétisé en 2017 avec la création d'une législation autorisant l'exploitation des ressources disponibles au-delà de l'atmosphère terrestre, puis par la création d'une agence spatiale ou d'un master dédié au sein de l'Uni, le concept pourrait prendre une nouvelle forme à l'avenir. Celle d'un cadre définissant «des valeurs-clés et des valeurs claires» destinées à rendre possible «une exploitation pacifique de l'espace».

Confiée à Erny Gillen, ancien vicaire général de l’archevêché devenu éthicien, cette mission stratégique et gardée secrète depuis 2018 a abouti à la création de deux études. La dernière en date, remise en janvier 2020, se trouve sur le bureau de Franz Fayot (LSAP), tout nouveau locataire du ministère de l'Économie. Ce dernier devrait décider, dans les prochaines semaines, quelles suites seront à donner. Qu'il s'agisse d'une présentation publique de cette démarche vouée à apporter «une renommée supplémentaire» à l'initiative luxembourgeoise ou de la poursuite des réflexions en cours sans autre forme de publicité.

Interrogé sur les grandes lignes de ce rapport, l'ancien vicaire général de l’archevêché assure qu'il contient «des recommandations concrètes et palpables», basées sur «des réflexions menées par plusieurs éthiciens spécialisés dans le domaine spatial». L'idée sous-jacente étant de «créer des réseaux» avec la trentaine de spécialistes recensés à travers le monde pour maintenir le Grand-Duché dans la liste réduite des pays novateurs dans le «new space», ce secteur économique en pleine expansion. Pour mémoire, à ce jour, le secteur spatial luxembourgeois représente 2% du PIB et quelque 1.000 emplois. L'ambition évoquée par Étienne Schneider était, à moyen terme, d'atteindre les 5% du PIB. Soit autant que le poids de l'activité du Findel dans l'économie nationale.

Vues par Erny Gillen comme «une carte maîtresse à jouer» pour assurer la mise en place «de normes qualitatives» destinées à faire évoluer les traités internationaux du secteur spatial, les questions éthiques font peu à peu leur entrée sur la scène médiatique. Un état de fait justifié, selon l'éthicien luxembourgeois, par «la recherche de sens» revendiquée non seulement par les jeunes générations, mais aussi par une frange de plus en plus importante de la société luxembourgeoise. «Si la question des valeurs communes ne se posait pas pendant longtemps en raison de la relative uniformité, le besoin de communiquer autour de ces questions devient central dans une société beaucoup plus ouverte», analyse-t-il.

Ce ne serait donc pas un hasard si l'actuel accord de coalition conclu en décembre 2018 entre DP, LSAP et Déi Gréng revendique un programme qui se veut «ambitieux, équitable et durable». En clair, un texte revendiquant des valeurs qui se veulent non seulement fédératrices mais aussi dans l'air du temps. Interrogé sur son rôle potentiel dans la présence de ces notions dans le document officiel, Erny Gillen se contente d'indiquer que «le Luxembourg est un petit pays».