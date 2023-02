En échange d'un chèque de 273 millions d'euros maximum, l'Etat luxembourgeois deviendra le copropriétaire du nouveau bâtiment K22 au Kirchberg.

L'Etat veut acquérir 50% du futur siège mondial d'ArcelorMittal

Mélodie MOUZON En échange d'un chèque de 273 millions d'euros maximum, l'Etat luxembourgeois deviendra le copropriétaire du nouveau bâtiment K22 au Kirchberg.

Il devait sortir de terre en 2021 au Kirchberg mais se fait toujours attendre début 2023. Sur les hauteurs de l'avenue Kennedy, dans le quartier des affaires, seuls les travaux d'excavation et de terrassement ont débuté sur le terrain destiné à accueillir l'emblématique immeuble de verre et d'acier, conçu par le cabinet d'architecture Wilmotte & Associés. Le projet du bâtiment K22, qui abritera le futur siège mondial d'ArcelorMittal, vient peut-être cependant d'être relancé pour de bon, alors que la date de livraison a déjà été repoussée à 2024.

Mercredi, un projet de loi a été déposé à la Chambre des députés. L'Etat luxembourgeois y formule une demande d’autorisation pour acquérir des parts, à hauteur de 50%, dans la copropriété du bâtiment baptisé K22.

ArcelorMittal n'ayant pas prévu d'occuper l'ensemble du bâtiment, mais seulement 40% environ, le géant de l'acier est à la recherche d'un investisseur qui viendra occuper une partie des nouveaux locaux et surtout, qui pourra cofinancer le projet estimé il y a six ans à un peu moins de 500 millions d'euros (497,1 millions). La Chambre des députés est ainsi appelée à valider une enveloppe maximale de 273,5 millions d’euros.

Un jardin, une salle de sport,...

Sur les 21 niveaux que comptera le futur bâtiment, l'Etat prendra possession de neuf étages de bureaux et occupera un tiers du parking situé en sous-sol. Le projet de loi ne précise pas quel usage sera fait de la surface occupée mais l'acquisition sera faite «aux coûts de construction réels». C'est-à-dire que l'entreprise sidérurgique ne pourra pas réaliser de plus-value sur la transaction immobilière.

Chaque hall donne accès à la passerelle en forme de «X» permettant de rejoindre les deux noyaux de circulations verticales Nord et Sud du bâtiment. Photo: Wilmotte & Associés

Le futur bâtiment K22 sera construit selon une forme pentagonale et sera doté d'un atrium central avec un jardin qui s'étendra sur une surface de 1.800 m². Une fontaine et des bassins viendront agrémenter le parvis. Il est également prévu d'installer deux parkings à vélos de 12 places chacun devant les deux halls d'accueil. Les occupants des lieux auront également accès à une salle de sport.

Une cafétéria ouverte au public

L'immeuble ne sera pas réservé uniquement aux employés d'ArcelorMittal et, peut-être, aux fonctionnaires puisqu'il est prévu d'y aménager trois commerces et une cafétéria ouverte au public et disposant d'une terrasse extérieure. Les visiteurs extérieurs auront également accès à un auditoire de 200 places.

Le bâtiment est conçu pour limiter au maximum les dépenses énergétiques et une attention toute particulière sera portée sur le choix des matériaux, qui seront issus du recyclage quand ce sera possible. Il est prévu également d'installer 1.400 m² de panneaux photovoltaïques en toiture pour produire une partie de la production électrique du bâtiment et de récupérer les eaux de pluie.

