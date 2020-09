Les mesures d'aides prises par le gouvernement lors du confinement étaient trop larges au vu de l'état actuel des finances publiques. C'est en tout cas l'avis exprimé ce vendredi par l'ancien directeur du Trésor, Georges Heinrich.

«L'État s'est montré trop généreux durant la crise»

Jean-François COLIN Les mesures d'aides prises par le gouvernement lors du confinement étaient trop larges au vu de l'état actuel des finances publiques. C'est en tout cas l'avis exprimé ce vendredi par l'ancien directeur du Trésor, Georges Heinrich.

La crise sanitaire et le ralentissement de l'économie mondiale sont passés par là. Les comptes publics font mauvaise mine. En juillet, Pierre Gramegna (DP), le ministre des Finances annonçait une hausse de 21,9% de la dépense publique en douze mois, parallèlement à une chute des recettes de l'ordre de 12%. Mais pour Georges Heinrich, l'impact de la crise sanitaire à bon dos. Selon, l'ancien directeur du Trésor, «le gouvernement aurait dû se montrer moins prodigue avec les mesures d'aide prises lors du confinement au printemps».

Le trou de 850 millions d'euros constaté dans les finances publiques au deuxième trimestre de 2020 inquiète Georges Heinrich. Surtout que celui qui fut directeur du Trésor jusqu'en juin 2014 suppose que «la crise sanitaire comprendra plusieurs phases.» Or, a-t-il déclaré ce vendredi sur les ondes de RTL Radio, «l'État ne dispose plus d'aucun matelas» pour les affronter. Bref, pour lui, en l'état actuel, «il serait possible de financer le déficit pendant un à deux ans, mais pas pour une période plus longue.»

Clairement, la marge de manœuvre du gouvernement s'en trouve aujourd'hui réduite, notamment au niveau du système de retraite, au vu du vieillissement de la population. Ce, même si Georges Heinrich «ne va pas jusqu'à craindre que le Luxembourg entre dans une crise de la dette comme la Grèce il y a quelques années.»

Pour s'en sortir, l'ancien haut fonctionnaire préconise une «inévitable consolidation» des finances publiques. Mais, avoue-t-il, pour qu'un tel exercice soit couronné de succès, «un ensemble de mesures larges et cohérentes sont nécessaires». Et Georges Heinrich ajoute que cela passe «inévitablement» par des «augmentations ou des ajustements d'impôts», mais aussi «des ajustements de dépenses.»

Par ailleurs, à l'évocation du débat sur la justice fiscale suscité par le président du CSV, Frank Engel, Georges Heinrich insiste sur le fait qu'il «ne faut pas se concentrer sur une ou deux nouvelles taxes possibles». Car selon lui, le système actuel pourrait déjà à lui seul apporter plus de justice fiscale. Et l'ex-directeur du Trésor de citer les exemples d'«un apport de davantage de progressivité» ou bien encore d'«un élargissement de l'assiette du revenu imposable.»

