L'Etat roule de plus en plus à l'électrique

Patrick JACQUEMOT Sur les 2.202 véhicules de la flotte automobile des administrations d'Etat, les motorisations thermiques sont encore (largement) dominantes. Mais les achats s'orientent toutefois vers plus de modèles hybrides ou 100% électriques.

En matière d'électromobilité, le gouvernement se veut encourageant. Même si la forme des aides prête à débat actuellement, toujours est-il que le Luxembourg a clairement embrayé vers les véhicules à moteur électrique. Et si les particuliers peuvent bénéficier de primes pour sauter le pas, l'Etat entend lui aussi suivre cette voie. Ainsi, en 2020, un tiers des nouveaux véhicules acquis par les différentes administrations d'Etat ne roulaient ni au sans-plomb ni au diesel. Sur les 207 nouvelles voitures, camionnettes et autres fourgons acquis, 72 modèles fonctionnaient à l'électricité.

Le mouvement engagé depuis plusieurs années ne devrait pas s'arrêter de sitôt. Et dans une récente réponse parlementaire, le ministre de la Mobilité, François Bausch (Déi Gréng) a rappelé que l'objectif était bien de constituer une flotte exempte d'émission de CO2, et cela aussi bien pour les voitures des ministres que pour les véhicules des administrations d'Etat. Un mouvement qui ne se fera pas en un claquement de doigt, puisqu'à l'heure actuelle 91% du parc roulant d'Etat dispose encore d'une motorisation thermique et que les véhicules restent en service, en moyenne, durant une douzaine d'années.

Depuis 2017, l'Etat insiste dans le renouvellement de ses véhicules pour disposer de modèles confirmant cette «nette tendance à la décarbonation», rappelle le ministre écologiste. Un choix qui fait donc la part belle aux véhicules 100% électriques, hybrides ou hybrides rechargeables. Actuellement d'ailleurs, il n'y a plus que trois ministères (sur 22) qui ne disposent pas de pareils véhicules : l'Enseignement supérieur et de la recherche, la Fonction publique et le Logement. Tous les autres étant passés, plus ou moins, à l'électrique.

Au passage, le ministère de la Mobilité et des Travaux publics se distingue. C'est lui qui concentre le plus de modèles «propres». Ainsi, les services de François Bausch disposent-ils déjà de 73 véhicules électriques ou hybrides (sur un total de 483).

Il est à noter que la plus grande flotte d'Etat en circulation revient au ministère de la Sécurité intérieure qui, pour assurer le déplacement des policiers ou le transfert des prisonniers, dispose de 760 véhicules (mais dont seuls 26 fonctionnent aux watts plutôt qu'aux énergies fossiles).





