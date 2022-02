Une nouvelle étude du Liser sur les aides publiques dans le domaine du logement révèle un grand déséquilibre au détriment des bas revenus.

Luxembourg 4 min.

Aides au logement

L'Etat privilégie davantage les propriétaires aisés

Une nouvelle étude du Liser sur les aides publiques dans le domaine du logement révèle un grand déséquilibre au détriment des bas revenus.

(tb avec Michele GANTENBEIN) Au fil des décennies, l'État a mis en place tout un arsenal d'instruments pour soutenir financièrement les locataires, les constructeurs et les acheteurs de logements. Mais quel est l'impact de ces mesures et tous les ménages bénéficient-ils de l'aide dans la même mesure, quel que soit leur revenu et qu'ils soient locataires ou propriétaires de leur logement ?

Voici la liste des plus gros propriétaires fonciers L'Observatoire de l'habitat vient de publier un document reprenant une cinquantaine d'acteurs qui détiennent chacun au minimum 5 hectares de terrains constructibles au Luxembourg.

C'est à ces questions que le «Luxembourg Institute of Socio-Economic Research» (Liser) a tenté de répondre dans une étude présentée mardi par le ministre du Logement Henri Kox (Déi Gréng). Selon les conclusions de l'enquête, l'Etat ne traite pas tout le monde de la même manière. Les propriétaires de logements sont favorisés par rapport aux locataires et, dans le groupe des propriétaires, ce sont les classes de revenus supérieures qui bénéficient le plus des aides, surtout fiscales.



En chiffres, 56,3 % des mesures d'aide profitent aux propriétaires les plus aisés (quintiles 4 et 5). Ils représentent un tiers de tous les ménages au Luxembourg. Seuls 18,5 % des aides financières bénéficient aux propriétaires des quintiles 1 et 2 (20 % des ménages luxembourgeois) et à peine 6,6 % aux locataires des quintiles 1 et 2 - qui représentent également 20 % des ménages au Luxembourg.

Un peu plus de la moitié des ménages du quintile inférieur sont locataires, 46 % sont propriétaires de leur logement. Les aides qui parviennent particulièrement aux bas revenus sont l'allocation de loyer, les logements subventionnés par l'État ainsi que les aides en intérêts et en capital (prime d'épargne, prime de construction et d'acquisition).

Construire coûte 9% de plus qu'il y a un an Pas un secteur d'activité du domaine de la construction n'a échappé à la flambée du coût des matières premières. Résultat, du carrelage à la charpente, toutes les factures grimpent sur l'échelle des prix.

Voici deux exemples tirés de l'étude : l'allocation de loyer apporte en moyenne un soulagement de 143 euros par mois, le fait de vivre dans un bien immobilier subventionné par l'État apporte en moyenne 378 euros. Les deux mesures sont jugées positives parce qu'elles profitent exclusivement aux bas revenus.

Les subventions de l'intérêt favorisent toutes les couches de revenus. Mais comme elles dépendent du revenu, elles renforcent tout particulièrement les couches de revenus inférieures.

Les instruments fiscaux favorisent clairement les propriétaires immobiliers aisés. Il en va ainsi, par exemple, de la déduction fiscale des intérêts débiteurs. Le «gain» pour les emprunteurs à faible revenu (quintile 1) est en moyenne de 26 euros par mois et de 101 euros pour les emprunteurs à haut revenu (quintile 5).

Un instrument fictif : le «loyer imputé»

Selon l'étude, les grands gagnants sont les bailleurs de biens immobiliers. 13% des ménages de l'étude ont déclaré louer des biens immobiliers. 70 % des bailleurs se trouvent dans les deux quintiles supérieurs. Leur bénéfice s'élève en moyenne à 284 euros par mois, tandis que les bailleurs du quintile 1 se contentent en moyenne de 26 euros par mois.

Un instrument qui a également été intégré dans l'étude, bien qu'il soit fictif et non appliqué, est ce que l'on appelle «l'exemption du loyer imputé». Il s'agit du loyer qu'un propriétaire devrait payer pour son logement s'il en était le locataire. Les Pays-Bas sont le seul pays européen à taxer ce loyer fictif.

La non-imposition de ce loyer fictif augmente les bénéfices de toutes les catégories de revenus, mais surtout des plus aisés. Dans le cinquième quintile, le gain est de près de 500 euros par mois, dans le quintile inférieur, il est de 155 euros.

Codic avance ses pions à Cloche d'Or Pour ses 30 ans, le promoteur immobilier (notamment à l'origine du Royal-Hamilius) a jeté son dévolu sur le quartier en plein développement au sud de la capitale. Pour du bureau essentiellement, mais aussi des commerces et un hôtel.

«Nous devons tourner différentes vis pour rééquilibrer l'ensemble», a déclaré le ministre Kox en conclusion de l'étude présentée. De nouvelles mesures doivent être prises notamment concernant l'impôt foncier qui, parce qu'il est si faible, n'a guère de poids. Quant aux autres boulons fiscaux à tourner, ils seront discutés dans le cadre du débat fiscal prévu au Parlement.

Henri Kox considère l'étude comme un document important pour la partie thématique des adaptations fiscales dans le domaine du logement.

L'étude de l'INS se base sur les statistiques européennes sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC 2018) et les données du Statec, sur les données fiscales des déclarations d'impôts, sur les données de l'Enregistrement (TVA logement) ainsi que sur celles du ministère du Logement.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.