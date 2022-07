À travers un nouveau régime d'aides adopté par la Chambre ce mardi 5 juillet, l'État espère pousser les entreprises luxembourgeoises à investir dans l'installation d'infrastructures de charge pour les véhicules électriques.

Nouveau régime d'aides

L'Etat pousse un peu plus les sociétés vers l'électromobilité

Laura BANNIER À travers un nouveau régime d'aides adopté par la Chambre ce mardi 5 juillet, l'État espère pousser les entreprises luxembourgeoises à investir dans l'installation d'infrastructures de charge pour les véhicules électriques.

Qu'elles soient accessibles au public, ou privées au sein des entreprises, l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques réalisée par les sociétés luxembourgeoises sera récompensée par un nouveau régime d'aides. L'objectif de la mesure est clair: créer et développer un réseau cohérent de points de charge sur l'ensemble du territoire national, afin de doubler les capacités de recharge d'ici à 2025.

Les premières bornes de recharge ultra-rapides inaugurées Un total de 88 bornes de recharge ultra-rapides seront réparties sur 19 stations et aires de service des autoroutes et sur les autres axes principaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Acté par un projet de loi voté à la Chambre des députés ce mardi 5 juillet, ce nouveau régime d'aides vient compléter les subventions déjà existantes pour l'installation de bornes privées. Toutes les entreprises pourront profiter d'un premier type d'aide qui prend la forme d'un appel à projets. Sont concernées les bornes privées ou accessibles au public, dont la capacité de charge est d'au moins 175 kilowatts. Une fois retenus, les projets pourront bénéficier d'une subvention allant jusqu'à 50% des investissements réalisés par la société. À noter, que les projets les plus accessibles au public seront «favorisés dans la procédure de sélection», font savoir les ministères de l'Énergie et de l'Économie.

Les petites et moyennes entreprises seront visées par la seconde aide, qui leur est réservée. Afin de privilégier leur transition vers l'électromobilité dans le cadre de leur activité économique, les PME peuvent bénéficier d'une subvention pouvant aller jusqu'à 50% pour l'installation de la borne de charge, et jusqu'à 60% des coûts liés au raccordement au réseau électrique. L'aide est plafonnée à 60.000 euros pour le raccordement, et à 40.000 pour les autres coûts.

Les voitures électriques en plein boom

Les entreprises ayant recours au leasing ne seront pas en reste. En effet, elles pourront bénéficier de ces deux aides sous la forme d'une remise sur le contrat de leasing. Pour solliciter ces subventions, les sociétés intéressées pourront prochainement remplir les formulaires de demande mis en ligne sur MyGuichet.lu.

Le Luxembourg souhaite basculer en mode électrique En lançant mercredi l'initiative «Stroum beweegt», les ministères de l'Energie, de l'Environnement et de la Mobilité entendent accélérer la mise en place d'infrastructures dédiées à l'électromobibilité. Que celle-ci concerne les véhicules particuliers, mais aussi les transports en commun.

Le troisième et dernier pilier du projet de loi vise quant à lui à transposer les exigences d'une directive européenne. En clair, le financement du réseau «Chargy» et «SuperChargy» prendra uniquement la forme de subsides, quel que soit le statut des bénéficiaires.

Dans un communiqué, le ministre de l'Energie, Claude Turmes (Déi Gréng), estime que «la décarbonisation des transports est conditionnée à l'existence d'un réseau dense de points de recharge sur le territoire national». Par conséquent, ces aides accélèreront de fait l'essor de l'électromobilité. De son côté, le ministre de l'Economie, Franz Fayot (LSAP), souligne que «le nombre de voitures électriques augmente de plus en plus, avec 20,5% des nouvelles immatriculations en 2021 et un plus de 23,7% pour les quatre premiers mois de cette année».



429 bornes Chargy

Il sera par ailleurs proposé aux entreprises qui le souhaitent un accompagnement administratif, visant à vérifier les critères d'éligibilité de l'utilisation des formulaires. Ce service sera proposé par Luxinnovation, l'agence nationale de l'innovation, qui a mis en place une adresse mail dédiée (aides@luxinnovation.lu). D'un point de vue technique, les sociétés pourront compter sur le support de la Klima-Agence afin de stabiliser leur projet (e-mobility@klima-agence.lu).



«49% des véhicules devront être électriques d'ici 2030» Validé mercredi en Conseil de gouvernement, le dispositif de primes pour l'acquisition de véhicules «propres» s'étendra jusqu'au 31 mars 2022. A l'exception des aides pour les véhicules hybrides qui prendront fin «au 31 décembre prochain», indique la ministre de l'Environnement.

Enfin, des contrats-types seront mis à disposition des communes dans le but d'encadrer les questions juridiques et techniques de la mise à disposition du domaine public pour l'installation de bornes de recharge par des entreprises privées.

Sur le territoire national, 429 bornes Chargy sont actuellement en service d'après le site chargy.lu. Mais ce nouveau régime d'aides n'est pas le seul coup de pouce visant à accélérer le déploiement de l'électromobilité. Le gouvernement a par ailleurs annoncé le lancement de Pro-Charging.lu, une plateforme permettant aux communes, syndicats, entreprises, mais également particuliers de rentrer leurs surfaces libres sur une carte interactive. De l'autre côté, les investisseurs ont la possibilité de rechercher de manière ciblée les emplacements potentiels de bornes de recharge.

